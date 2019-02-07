Компания Ram представила новую опцию для пикапов серии 1500 под названием Multifunction Tailgate. Это дверца грузовой платформы, которую можно открыть одним из четырех способов. Задний борт можно целиком откинуть вниз вровень с погрузочной площадкой, а также распахнуть створки в пропорции 60:40 (вместе или по отдельности). Каждую часть задней дверцы можно распахнуть почти на 90 градусов. Кроме того, у борта есть функция открытия «без рук». Несмотря на составную конструкцию, дверца выдерживает нагрузку до 907 килограммов. Стоимость опции составляет 995 долларов (65 500 рублей), за выдвижную подножку придется заплатить еще 295 долларов (14 400 рублей). Разработка Ram стала ответом на представленную ранее систему MultiPro Tailgate для GMC Sierra 2019 года. Дверца оборудована упором для длинномерных грузов, может частично складываться, превращаться в лестницу или рабочий стол.