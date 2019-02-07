Презентация нового компактного кроссовера Lexus UX в Лексус — Кунцево

В субботу, 9 февраля, в официальном дилерском центре Лексус – Кунцево пройдет мероприятие, посвящённое презентации Нового Lexus UX – первого компактного кроссовера премиум-класса в истории бренда.

Смелый и привлекательный дизайн Lexus UX воплощает концепцию компактного автомобиля, предназначенного для энергичных городских жителей. Название «UX» отражает основную концепцию, которой руководствовались специалисты инженерной группы при разработке автомобиля. Оно описывает две фундаментальные характеристики нового компактного кроссовера: Urban (городской) + X-over (кроссовер) = UX. Также название модели можно расшифровать как Urban EXplorer – то есть «городской исследователь», что одновременно указывает на основных покупателей нового кроссовера – современных, энергичных горожан, стремящихся найти яркий и динамичный подход к роскошному образу жизни. Кроме того, новый UX станет отличным выбором для тех, кто планирует приобрести первый автомобиль премиум-сегмента.

В России новый Lexus UX доступен в двух версиях: UX 200 и UX 250h. Бензиновый двигатель объемом 2,0 литра мощностью 150 л.с. и гибридная силовая установка мощностью 178 л.с. гарантируют превосходную динамику и захватывающее управление. Вдохновляющие технологии обеспечивают высочайший уровень безопасности, делая Lexus UX лидером по степени защиты водителя и пассажиров. В стоимость покупки нового компактного кроссовера независимо от комплектации и версии уже включены 3 года технического обслуживания, 3 года использования сервиса «Помощь на дороге», а также 3 года гарантии на автомобиль.

Цены на кроссовер составляют от 2 316 000 до 3 736 000 рублей.

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