Geely Atlas с турбированным мотором будет продаваться в России

Компания Geely готовится к старту продаж самой мощной и динамичной версии кроссовера Geely Atlas, которая оснащена двигателем 1,8 л T-GDI с турбонаддувом мощностью 184 л.с.. Российские продажи новой модификации должны стартовать уже в марте 2019 года. Новый двигатель будет сочетаться с 6-ступенчатым автоматом DSI и полным приводом.

Важно и то, что Atlas с двигателем T-GDI будет не только наиболее динамичным в линейке, но и самым дорогим. Рублевый ценник на такой кроссовер, вероятно, будет стремиться к цифре в 1,6 млн рублей (или переваливать за эту планку). Прибавка в стоимости будет вызвана не только более мощным турбоагрегатом, но и дополнительным оснащением автомобиля — к примеру, топовому «Атласу», наконец-то, должны выделить светодиодную переднюю оптику вместо нынешних линзованых галогенок. Как и остальные кроссоверы Geely Atlas, флагманский турбовариант будет поставляться в Россию с конвейера белорусского завода «Белджи».

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