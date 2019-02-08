УАЗ Пикап получил новые опции

Ульяновский автозавод несколько изменил политику оснащения УАЗ Пикап. Например, уже в феврале у покупателей УАЗ Пикап в самой бюджетной комплектации «Классик» появится возможность оснастить машину кондиционером. Как отмечает пресс-служба завода, ранее такая опция был доступен только начиная с более дорогой версии «Оптимум». Правда, оценен кондиционер заводом в дополнительные 60 900 рублей. Кроме того, за доплату в 8 900 рублей самый доступный пикап можно снабдить mp3-проигрывателем с 4 динамиками и двумя пакетами опций: «Комфорт» за 69 900 рублей (кондиционер плюс подогрев передних сидений) или «Мультимедиа» за 32 900 рублей (мультимедийная система на «Андроиде» с 7-дюймовым экраном и навигацией, а также 6 динамиками).

Что касается более дорогих комплектаций, то в список платных опций для пикапа в исполнении «Оптимум» вошли вышеупомянутая аудиосистема с 4 динамиками и климат-контроль (16 000 рублей), хотя ранее климатическую установку можно было заказать только для топовой версии «Максимум». Кроме того, за доплату в 7 500 рублей пикап в комплектациях «Оптимум» и «Престиж» можно снабдить передним парктроником, но для комплектации «Оптимум» его установят только в сочетании с пакетом «Мультимедиа».

Наконец, литые 16-дюймовые колесные диски особого дизайна перестали быть привилегией пикапов специальной серии «Футбол» и доступны теперь по всему списку комплектаций. Стоят они 22 900 рублей для базовых версий и от 4 900 до 8 900 рублей в зависимости от размерности покрышек для версий «Престиж» и «Максимум».

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