Великий путешественник

Из недр тюнинговой лаборатории Club 4 × 4 вышел нечастый гость наших дорог и направлений Toyota FJ Cruiser. Но интересен он не только тем, что является почти эксклюзивом.

Созданный как конкурент Jeep Wrangler, FJ Cruiser может стать отличным роккроулинговым болидом, триальным снарядом, наконец, он способен участвовать в трофи, если оно любительское. Но представить его в дальнем путешествии сложно. Странный салон, малюсенький багажник, большой прожорливый мотор, тяжёлая рама. Не тянет он на Cruiser! Однако благодаря энтузиастам и журналистам FJ доказал, что вполне готов к дальним поездкам. А вот в горах японец зарекомендовал себя не с лучшей стороны.

Подготовка автомобиля велась в сервисном и тюнинговом центре Club 4 × 4, поэтому все изменения, доработки и оборудование должны были гарантировать надёжность, выносливость и уверенность в том, что маршрут не только будет завершён успешно, но и возвращение домой не станет проблемой. Проходимость, комфорт и грузоподъёмность, разумеется, не должны пасть жертвой этой уверенности. Поэтому и размер шин, и количество обвеса — все сведено к здравой умеренности.

Рекомендованные шины Cooper Discoverer S/T MAXX размером 285/70R17 ждут сезона, а пока внедорожник «донашивает» штатный 265/70 R17 BF Goodrich All-Terrain. Новые шины размером 33 дюйма требуют лифта подвески. Небольшого, но с учётом увеличения массы автомобиля из-за обвеса и защит, элементы подвески подобраны с большей грузоподъёмностью. Это комплект ARB Old Man Emu + 50 мм, состоящий из пружин и амортизаторов, и работает он отменно: ни комфорт, ни управляемость не пострадали, хотя пустая машина идёт довольно жёстко.

Силовой обвес можно поделить на две части, а с экспедиционным багажником даже на три. Причём, что важно, передний и задний бампера не претерпели конструктивных изменений и попадают под требования печально известного Технического регламента. А вот пороги сделаны по-настоящему силовыми. Ими можно и на камень опереться, и по бревну проскользить, а ещё машину можно поднимать за них реечным домкратом.

Собственно, High-Lift Jack перевозится на экспедиционном багажнике. Там же и лопата, и мечта любого автопутешественника — накрышная палатка, прикрытая от повреждений и осадков защитным кожухом из лёгкого сплава. Под задним бампером установлен фаркоп американского типа, с двухдюймовым квадратом.

В переднем бампере скрытно установлена лебёдка T-Max с тяговым усилием 12 500 фунтов. О её наличии говорит только клюз с крюком и разъём для подключения пульта. В схему встроен и радиомодуль, так что оперирующий лебёдкой может находиться где угодно: в кабине, у точки крепления троса, даже на штурманском месте, то есть толкая сзади.

Шноркель Safari Snorkel от ARB установлен, как мне видится, больше от пыльных дорог, но установлен грамотно и в броду не спасует. Кроме того, шноркель здорово меняет внешний облик машины. Даже если внедорожник не зашит в сталь и алюминий, как броневик, но есть большие колеса и шноркель, он точно приобретает боевой вид. А если ещё дополнительный свет есть…. На нашем FJ Cruiser света хватает: впереди на бампере обычный, для дорог, на крыше заливающий, для бездорожья, по бокам и сзади рабочий, для ориентирования, полевого шиномонтажа, постановки лагеря, да вообще для всего! Все лампы светодиодные и, несмотря на большую светоотдачу, потребляют меньше 300 ватт одновременно.

Двигатель у FJ Cruiser бензиновый, четырёхлитровый. Обжорой его не назвать, но бак большего объёма в дальней дороге не помешает. Для таких машин из Австралии привозят сертифицированные производителем 120-литровые баки, что обеспечивает пробег на шоссе до 1000 км без дозаправки. Ну, если у вас ещё и 20-литровая канистра с бензином в «экспедиционнике» завалялась, тогда вообще отлично. Бак прикрыт листом из лёгкого сплава, почти всё днище прикрыто щитами из шестимиллиметрового алюминия, а мотор и трансмиссия защищены раздельными элементами.

Все внешние элементы обвеса, включая бампера, расширители арок и накладки распашных дверей, окрашены полимочевиной — чрезвычайно прочным покрытием, которому не страшны кусты с колючками. Причём краска без лишней шагрени и её можно принять за естественную фактуру пластика.

Наконец, палатка. На нашей машине она установлена на силовом багажнике и при раскладывании требует определенной сноровки. Тут очень помогает необычная конфигурация кузова Toyota, а именно: распашные двери, оставляющие при открывании гигантский проём, в котором можно не только стоять, но и перемещаться от одного края багажника к другому. Палатку может установить один человек, хотя двоим всё же удобнее. Тем не менее, мы возились почти час, разворачивая и сворачивая конструкцию. Жилище снабжено огромным тамбуром, в котором можно обустроить кухню, кладовку или мини-столовую.

Под капотом и в салоне видимых переделок минимум: два аккумулятора, блок управления лебёдкой и жидкостный подогреватель — это всё, что мне удалось рассмотреть в моторном отсеке. В салоне новая обивка сидений, которые закрываются грязезащитными чехлами в цвет автомобиля, блок управления светом и пульт Webasto. А вот в багажнике мастерам пришлось потрудиться. Там установлен холодильник одной из топовых серий от ARB. Такие обычно ставят в кузова пикапов, потому что в грузовые отсеки обычных внедорожников эта штука не влезает. Вот и здесь пришлось повозиться с задним диваном, в двери сделать нишу, а сам холодильник выдвигается на салазках. Зато устрицы с Нуармутье доедут до эльзасского Рислинга свежими. Ну, или строганина до Москвы, ведь направление теперь можно выбирать любое!

Что сделано:

— комплект усиленной подвески ARB Ome + 50 мм;

— шины Cooper Discoverer S/T MAXX размером 285/70R17;

— внешний воздухозаборник двигателя ARB Safari Snorkel SS410/420HF;

— выведены до уровня капота сапуны агрегатов трансмиссии;

— защита днища из лёгкого сплава на стальном каркасе;

— силовые пороги индивидуального изготовления;

— лебёдка T-Max 12500, установленная в заводской бампер;

— дополнительные фары Warn W650 на бампере;

— дополнительные светодиодные блоки, 9 штук на багажнике;

— экспедиционный багажник ARB 2000 × 1200 мм;

— домкрат HiLift HL605 152 см, лопата Fiskars с организацией креплений;

— палатка «Росавтотуризм» с системой крепления;

— защитный козырёк палатки;

— элементы внешнего обвеса автомобиля покрыты средством Z-pro;

— дополнительный аккумулятор 90 А/ч;

— предпусковой подогреватель Webasto Thermo Top Evo Comfort+;

— холодильник автомобильный ARB.

Текст: Игорь Губарь