Американцы сделали аэродинамические кунги для пикапов Ford F-150

Автомастерская Michigan Vehicle Solutions представила аэродинамический кунг Aero X для пикапов Ford F-150, дизайн которого вдохновлен «Мустангом». Уникальная запатентованная конструкция не допускает протечек, а также удобна в использовании. Компания обещает, что подобные кунги адаптируют и для пикапов других производителей. Aero X целиком выполнен из крашеного стеклопластика. Кунг оборудован подъемной дверцей, солнцезащитными жалюзи, внутренней подсветкой, дополнительным стоп-сигналом, замком. По бокам установлены секции из закаленного стекла с тонировкой. Дополнительно Aero X можно дооснастить спойлером, вентилируемыми боковыми стеклами и встроенными динамиками. Начальная цена кунга составляет 3995 долларов или 262 200 рублей по текущему курсу. Накладку можно установить на пикапы F-150 с грузовой платформой длиной 168 или 198 сантиметров.

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