Компания GAC бросит вызов «старожилам» рынка на ПМАС 2019

Guangzhou Automobile Group (GAC) в рамках Петербургского Международного Автомобильного Салона 2019 (ПМАС19), который пройдёт с 4 по 7 апреля текущего года в КВЦ «Экспофорум», представит обновленный модельный ряд для рынка России. Заявка серьёзная — на стенде площадью более 1000 кв. метров будет брошен вызов «старожилам» рынка, где конкуренция и без того сильнее некуда. Уже сейчас GAC проводит динамичную пиар-компанию перед полноценным выходом на максимальные мощности. Ведь пока что в России под брендом Gonow продаются лишь лёгкие коммерческие фургоны и грузовики. Но, скоро на российских дорогах появятся кроссоверы GS4 и GS8, электрический «паркетник» GE3, а также минивэн GM8. Что ж, очень интересно, как на подобную активность отреагируют другие игроки. Чем ответят корейские и российские производители и автодилеры на такое давление? Как изменится расстановка сил? Найти ответы на эти и другие вопросы можно будет в КВЦ «Экспофорум» 4-7 апреля на Петербурсгском Международном Автомобильном Салоне 2019.



Все подробности и свежие новости на сайте выставки: autoworldexpo.ru

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен