Режим ожидания. Самые интересные новинки 2019 года

Есть такая категория покупателей — терпеливые. Они могут чуть ли не годами прицениваться, отсматривать, ездить на тест-драйвы, и в итоге купить именно то, что хотят. А хотят они, негодяи, то, чего ещё нет. Реклама на них не действует. В 2019 году на российский рынок выйдет несколько полноприводных новинок, которых многие такие «несгибаемые» как раз и ждут.

Renault готовит кросс-купе Arkana, и у него обязательно будет полноприводная версия. Хорошие новости: машину готовят той же, всем знакомой платформе B0, на которой уже штампуют Duster и Kaptur. Плохие новости, собственно, ровно те же: платформа B0 уже многим порядком поднадоела. Да, у новой машины явно будет всеядная подвеска с солидным запасом прочности. Но для того, чтобы заставить это хозяйство приятно ездить, французам придётся очень постараться. На «аркану» собираются ставить современные турбированные моторы объёмом 1,6 литра, то есть динамика должна стать более яркой. Летом увидим, что получится.

Корейцы не дремлют, хоть иногда и не различишь… Руководство Kia до сих пор только наблюдало, как родственный Hyundai стрижёт купоны со сверхпопулярной Creta. Терпение наконец-то лопнуло. Летом должны показать бюджетный кроссовер на той же «кретобазе», но со своим дизайном. Увы, что-то более конкретное сказать пока трудно: никаких инсайдов, никаких утечек. Только концепт Kia SP в Китае показали. А мы всё равно будем ждать, ибо у Kia нет противной голубой подсветки кнопок, а это уже благо.

Audi выведет на российский рынок новый Q3. И про него рассказывать скучно. Очередной uber-правильный автомобиль с высокотехнологичным интерьером и на модульной платформе, из которой немцы делают и самолёты, и точилки для ножей. Чем он отличается от старого Q3? Тем, что он «более лучше» во всём: больше, мощнее, со свежим дизайном… и так далее. Да, более азартно ведёт себя на асфальте. Да, меньше загрязняет окружающую среду. Но это Audi — всё равно купят.

Британцы уже собирают заказы на вторую итерацию Evoque. Внешне почти то же самое, что раньше, но платформа другая, новая, перспективная. Моторы семейства Ingenium о двух литрах будут у нас явно популярнее гибридов, хотя и бензоэлектрические версии могут привезти. В интерьере — те же дисплеи, что в Velar. Обивка из материалов, сваренных из переработанных отходов. Что-то подсказывает, что наши дамы отдадут предпочтение «банальной» коже. Цены уже объявлены, и это самый грустный момент: без трёх миллионов лучше к новому Evoque не прицениваться.

Для тех, кто считает, что внедорожник без рамы — деньги на ветер, Suzuki уже состряпал новый Jimny. Формула та же, что и раньше: крохотный стальной кубик на раме с неразрезными мостами. Но японцы не даром держали предыдущее поколение на конвейере двадцать лет: они работали над тем, чтобы мы перестали воспринимать Jimny, как игрушку. И у них получилась… всё равно игрушка, только очень клёвая. Квадратный дизайн, более продуманный интерьер, более мощный мотор аж в 1,5 литра (102 л. с. и целых 130 Н·м) и подключаемый, «настоящий» полный привод. В салон вернули рычаг «раздатки»! До этого были кнопочки, которые сочли не слишком надёжным решением. Это в 2019 году! Получился аппарат из категории «дайте два!». Учтите: версий с «автоматом» пока не обещали.

Ну а главный кроссовер 2019 года, как ни крути, Toyota RAV4. Он стал совсем другим. Если на предыдущее поколение без слёз не взглянешь, то новый «рафик» — настоящий самец! Резкий, угловатый и наглый. По технике пока не совсем понятно: европейцам предложили и гибрид, и изменяемый вектор тяги, и ещё пару «фишек». Что из этого дойдёт до питерского конвейера, японцы пока не говорят даже под пытками. Одно точно — RAV4 2019 года сделан на архитектуре TNGA, а значит, им будет куда приятнее управлять на твёрдом покрытии. Ну, и выглядит он теперь просто здорово.

Текст: Вадим Клепнёв