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Новости   12 февраля 2019   

Новый Mitsubishi ASX будет показан в Женеве

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) представит обновленный компактный кроссовер ASX 2020 модельного года на 89-м Международном Автосалоне в Женеве, который пройдет с 5 по 17 марта.

Модель ASX наравне с Eclipse Cross представляют самый компактный сегмент внедорожников и кроссоверов марки. Аббревиатура ASX расшифровывается как Active Sport X-over, то есть «кроссовер для активной езды». Mitsubishi ASX появился в 2010 году и представляет собой укороченный и облегчённый Outlander. В Японии модель продавалась под именем RVR, а на американском рынке как Mitsubishi Outlander Sport.

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