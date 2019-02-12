Ателье Lorinser доработало внедорожник Puch G-Klasse

Внедорожники Puch G-Klasse до начала 2000-х поставлялись всего в несколько стран (Австрию, Швейцарию, Лихтенштейн, Сербию, Словению, Хорватию, Македонию, Боснию и Герцеговину, Великобританию и ряд государств Африки), а их доля на фоне продаж «Гелендвагена» от Mercedes-Benz достигала всего десяти процентов.

Подразделение немецкого ателье Lorinser, занимающееся классическими автомобилями, доработало автомобиль 1993 года. Внедорожник, ранее находившийся на службе швейцарской армии, представлен в длиннобазной модификации, предназначенной для транспортировки личного состава. В кузове друг напротив друга установлены сиденья на шесть посадочных мест, обшитые красной кожей. В таком же цвете выполнена и мягкая съемная крыша. Кузов после тюнинга окрашен в матовый черный цвет. Внедорожник оснащен новым передним бампером с лебедкой и светодиодными фарами, 16-дюймовыми дисками с покрышками BF Goodrich.

В движение машина приводится 116-сильным четырехцилиндровым объемом 2,3 литра, работающим в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач. За автомобиль просят 39,5 тысячи евро (около трех миллионов рублей по текущему курсу). Новый G-Class в Германии стоит от 107 тысяч евро.

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