Новый Suzuki Jimny стал победителем ежегодной премии GQ Car Awards 2019 в номинации Best Fun 4X4. Читатели британской версии журнала высоко оценили новое поколение легендарного внедорожника японской марки.

Suzuki Jimny стал настоящей звездой вечера, который прошел в бальном зале престижного лондонского отеля Corinthia Hotel London. Под прицелом фото- и телекамер были объявлены победители ежегодной премии GQ Car Awards 2019. Японский внедорожник стал лучшим в номинации Best Fun 4X4.

Suzuki Jimny в новом поколении получил яркую внешность и стал настоящим дизайнерским автомобилем. При этом создатели легендарного внедорожника смогли сохранить брутальный облик и превосходные технические качества, за которые его полюбили во всем мире.

Британская версия авторитетного журнала GQ ежегодно определяет самые инновационные и яркие автомобили года в 14-и уникальных номинациях. Среди них Best Classic Car, Best Automotive Icon, Best Sports Car и специальная номинация Lifetime Achievement Award, победителем которой стал чемпион мира Формулы-1 Дженсон Баттон.

Ведущими церемонии GQ Car Awards 2019 стали телеведущая и автогонщица Ники Шилдс и шеф-повар Том Керридж, удостоенный звезды «Мишлен». Мероприятие стало грандиозным светским событием, гостями которого стали Бруклин Бекхэм, Бруно Сенна, Тимо Бернхард и многие другие.

