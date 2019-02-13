Компания Skoda показала эскизы концептуального электрокроссовера

Компания Skoda во исполнение стратегии всего концерна Volkswagen планирует уже в ближайшие годы насытить свою модельную линейку полноценными электромобилями. Как может выглядеть первый электрокар компании, намекает концепт Vision iV. Пока о нем неизвестно практически ничего: производитель расщедрился лишь на два дизайнерских эскиза. По ним можно сделать вывод, что концепт будет представлять собой спортивный кроссовер, опираться Vision iV будет на колеса размерностью R22, вместо боковых зеркал он получит видеокамеры, а дверных ручек и оконных рамок, наоборот, лишится.

Помимо подтверждения намерений Skoda по электрификации линейки, концепт еще и дает представление о том, в какую сторону будет развиваться фирменная стилистика (она уже нашла применение на серийных Scala и Kamiq). Таким образом, вполне можно предположить, что дизайнеры Skoda продолжат экспериментировать над формой оптики и воздухозаборников, а радиаторные решетки серийных электрических авто получат вертикальные ребра и увеличатся в размерах. Кроме того, вполне вероятно, что отличительными чертами электромобилей Skoda станут горизонтальные светодиодные полосы, перечеркивающие «лицо» и корму: на концепте передняя такая линия соединяет фары, а задняя подчеркивает контуры бампера.

Информации о серийном электромобиле Skoda пока тоже крайне мало, хотя производитель и подчеркнул, что уже к 2022 году благодаря инвестициям в размере около 2 млрд евро пополнит модельную гамму более, чем десятью так или иначе электрифицированными моделями. Основой же для первого электромобиля вполне ожидаемо станет платформа MEB концерна Volkswagen. Соответственно, можно предположить, что электромобиль Skoda разделит «тележку» и силовой агрегат с первым электрокаром VW – хэтчбеком ID, серийный вариант которого уже проходит последние испытания. Премьера же концепта Vision iV намечена на выставку в Женеве.

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