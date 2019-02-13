Брутальное спокойствие

Что будет, если сделать в Toyota Land Cruiser косметический ремонт или одеть вышибалу в дорогой смокинг? Примерно такие мысли возникали у меня каждый раз, как я видел Lexus LX570. Очень сложно смотреть на этот автомобиль без оглядки на Land Cruiser, потому что, как ни крути, они близнецы. Конечно, не Де Вито и Шварценеггер в одноименном фильме, а скорее, братья Крэй — один грубый, а второй сдержанный и с хорошими для гангстера манерами.

Впрочем, внешность Lexus LX не сильно бросается в глаза. Я давно пришёл к выводу, что лучший способ оставаться незаметным в Москве — это купить большой чёрный внедорожник. Плюс ко всему мне на тест досталась лимитированная версия Black Vision, которая отличается полным отсутствием хрома на кузове. Черные окантовки окон и решётки радиатора придают LX более цельный и брутальный облик, а ночью и вовсе превращают его в подобие тени с хищными светодиодными фарами.

Есть популярное мнение, что в японских машинах нет души. Я отчасти согласен с этим, и, поездив практически на всех моделях Lexus, я не нашёл той искорки, что заставит купить машину этого бренда, полагаясь только на эмоции. Нет того «вау-эффекта», благодаря которому именно эта модель западает в душу, и ты понимаешь, что жить без неё не можешь. Но есть в Lexus одна вещь, которой, по слухам, лишены многие конкуренты. То, что у нас в России принято называть стабильностью. В случае с Lexus — каменной стабильностью, а за неё, как известно, в нашей стране можно отдать очень многое.

Эта фамильная черта досталась LX от братца Land Cruiser как часть имиджа и как часть ДНК. Не зря ведь в Toyota расшифровывают аббревиатуру ДНК как «долговечность, надёжность, качество». Возможно, Lexus LX не купишь по зову сердца, но его точно купишь из прагматических соображений. Я вспомнил об этом, когда в первые морозы мой британский внедорожник деликатно послал меня в метро, отказавшись заводиться. За время, что я провёл с Lexus LX, у меня ни на миг не возникло мысли, что он может подвести. И не потому, что я верю стереотипам и слоганам маркетологов. Просто когда садишься в LX, у тебя складывается ощущение, что ты управляешь атомным ледоколом, который тупо невозможно сломать.

Возможно, материалы в его салоне не такие крутые на ощупь, как в немецких автомобилях, но они дорогие. Кожа везде, где только можно, а лакированное дерево не раздражает маркостью и отпечатками пальцев. Сиденья с удобной капитанской посадкой и огромным диапазоном регулировок. Даже со средним ростом ты сидишь так, что видишь практически всё. А остальное Lexus в состоянии сделать без твоего участия, достаточно лишь выбрать режим auto: автоматический режим камеры кругового обзора, автоматический подогрев и вентиляция сидений. Даже климат-контроль оснащён системой, которая сама регулирует температуру и воздушные потоки в зависимости от того, сколько пассажиров в салоне. Автоматический режим полноприводной трансмиссии наконец! В ручные настройки подвески и раздатки придётся лезть только тогда, когда грязь достигла уровня крыши.

Да, возможно, в плане управляемости на больших скоростях автомобиль начинает напоминать холодильник, а для того, чтобы справляться с джойстиком мультимедийной системы, нужно иметь идеальную моторику пальцев. Но всё это кажется мелочами, ведь LX полностью изолирует тебя от серого внешнего мира и избавляет от мыслей о том, что внезапно под колёсами может случиться что-то выходящее из ряда вон. Будь это ямы, разбитая грунтовка, снег или марсианский грунт, Lexus остаётся одинаково комфортным, проглатывая неровности благодаря гидропневматической подвеске, а присутствие под капотом могучего V8 выдаёт только стрелка тахометра — сам мотор еле слышно урчит где-то в параллельной вселенной.

Один известный британский автожурналист как-то написал, будто купить внедорожник в городе всё равно, что носить в кармане презерватив целый месяц в надежде на один удачный день. Возможно, в Лондоне это так. В России большой внедорожник поднимает тебя не только над зимней коричневой кашей, но и над суетой. Вот правда, я ездил на большом количестве солидных машин, но в Lexus LX у меня ни разу не было мысли, проеду ли я на дачу, смогу ли я преодолеть сугроб, оставленный трактором на парковке, стоит ли тормозить перед трамвайными путями или снижать скорость на грунтовке. Наоборот, полная изоляция от мира дала возможность подумать на более важные темы. Например, как на такую машину заработать. И за это я готов простить LX не самую понятную мультимедийную систему, не самую внятную управляемость и расход бензина, который должен вызывать у экологов бессильные припадки бешенства. Ведь в суете большого города так приятно, когда кто-то думает за тебя, решает твои проблемы и снимает необходимость париться по пустякам.

Есть машины, на которые хочется обернуться, уходя домой, но Lexus LX не одна из них. И всё равно ты сто раз выглянешь в окно, чтобы проверить, а не упёрли ли его злые люди. Ведь надёжность в этом мире ценят ещё и те, от кого ты так старательно пытаешься себя изолировать. Но если на утро твой личный уголок стабильности ждёт тебя на прежнем месте, будь уверен — он заведётся и поедет так же, как вчера, и позавчера, и месяц назад.

Текст: Сергей Лесневский