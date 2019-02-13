Motorsport Expo 2019 — Все самые быстрые в центре Москвы

9 и 10 марта Экспоцентр станет местом объединения всего гоночного сообщества России в рамках 3-ей выставки Motorsport Expo 2019.

Motorsport Expo – выставка, которая не первый год становится связующим звеном между основными представителями гоночной индустрии: производителями гоночной техники, топовыми командами и пилотами, промоутерами гоночных серий и лучшими гоночными трассами страны. А самое главное — объединяет всех тех, кто любит драйв и скорость.

Гоночный мир настолько огромен и разнообразен, что выставка покажет только самых лучших его представителей. «Формула-1» существует не только на земле, соревнования в одноименной дисциплине, будут представлены «Русскими авиационными гонками». Подобные гонки проводились только за рубежом в рамках Red Bull Air Race. Скоростное пилотирование самолета на предельно малой высоте – особый вид искусства, который впервые будет презентован на выставке.

Чемпионы ралли Дакар команда «КАМАЗ-мастер», принесшие России 16-ю победу в сложнейшей гонке, покажет на выставке один из своих победоносных грузовиков, а пилоты команды расскажут посетителям о своем пути к первому месту.

SMP Racing — самая масштабная и наиболее успешная автоспортивная программа в России представит свою лучшую гоночную технику. Одним из экспонатов станет российский прототип BR1, в разработке которого принимали участие Виталий Петров, Сергей Сироткин, Михаил Алёшин, Виктор Шайтар, Кирилл Ладыгин. SMP RDRC покажет первый в России 1000-сильный топ-драгстер, привезенный из США. Чтобы услышать звук одного из самых мощных драгстеров, теперь необязательно ехать на гонку, звук мотора, от которого замирает дыхание, можно будет прочувствовать в рамках шоу-программы выставки.

Гонки дронов – новый вид спорта, где пилоты соревнуются в мастерстве управления и скорости реакции в управлении беспилотниками, на выставке будет выделена зона для их зрелищных полетов и битве за первое место. Соревнования радиоуправляемых автомоделей в классах RC Drift и Off-road 1/10 также станет ярким шоу, в котором смогут принять участие и посетители.

На любой гоночной серии девушки Grid Girls – это прекрасное украшение соревнований. Девушки не только помогают пилотам настроиться на гонку, но и притягивают взгляды всех зрителей своей красотой и обаянием. На выставке пройдет конкурс «Grid Girl ELF», где будет выбрана самая лучшая из них, каждая из участниц получит шанс стать частью одной из гоночных серий.

В рамках Motorsport Expo 2019 пройдет благотворительный аукцион, лотами которого станут особенные гоночные атрибуты от участников и звездных гостей выставки. Все собранные средства будут переданы благотворительному фонду помощи детям с онкологическими заболеваниями «Настенька». У каждого посетителя появится возможность стать ближе к миру гонок, и сделать свой вклад в помощь больным детям.

Сделать шаг на пути к гонкам просто – весь гоночный мир России соберется в самом центре Москвы, а значит самое время узнать о нем чуть больше.

Официальными партнерами выставки стали Российская Автомобильная федерация и Мотоциклетная федерация России.

Время работы выставки:

09 марта – с 11.00 до 19.00

10 марта – с 10.00 до 17.00

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