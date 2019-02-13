Стали известны технические характеристики обновленного пикапа Mitsubishi L200 для России

В декабре 2018 на заводе Mitsubishi Motors в Лаем Чабанг (Laem Chabang) под управлением MMTh, официального производителя и дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в Таиланде, стартовало производство обновленного Mitsubishi L200 пятого поколения для российского рынка. В целом, новая модель отличается значительными усовершенствованиями в области прочности и надежности, востребованными в сегменте коммерческого использования, а также комфортом и управляемостью, которые необходимы для частного использования.

Все комплектации будут оснащены дизельным двигателем 2.4 л. в зависимости от комплектации мощностью 154 л.с. или 181 л.с. Двигатель 4N15 — сверхэкономичный 4-цилиндровый силовой агрегат с полностью алюминиевой конструкцией, двумя верхними распределительными валами (DOHC), 16 клапанами, цепным приводом ГРМ, аккумуляторной топливной системой высокого давления, непосредственным впрыском, уменьшенной токсичностью отработавших газов и самой низкой степенью сжатия в своем классе.

Дизайн нового L200 создавался в рамках концепции «Скала», которая была реализована и во внешнем облике модели, и в интерьере. Передняя часть решена в стиле дизайна Dynamic Shield нового поколения. Высокая линия капота и заостренные линии фонарей, расположенных на уровне решетки, придают новой модели более внушительный и строгий облик. Кроме этого, все версии будут оснащены легкосплавными дисками 18”. Верхние комплектации получили современную светодиодную (LED) оптику.

Mitsubishi L200 пятого поколения оснащен новой автоматической коробкой передач – 6AT, инженеры оптимизировали настройки подвески, а также улучшили тормозную систему, аэродинамические характеристики, усилили жесткость кузова. Длина и высота машины были увеличены (5,225 мм / 1,815 мм), дорожный просвет стал больше на 15мм (220 мм), увеличены углы въезда и съезда до 31⁰ и 29⁰ соответственно.

Пикап стал комфортнее, автомобиль получил обогрев руля, подогрев передних сидений, 2-х зонный климат-контроль, USB-порт на центральной консоли и для задних пассажиров, полку для мобильного телефона внизу центральной консоли, полку для мобильного телефона для задних пассажиров, внутренние поручни для удобства входа-выхода задних пассажиров, датчики дождя, камеру заднего вида.

Всего обновленная модель будет представлена в пяти различных комплектациях. Цены на новые автомобили будут объявлены 21 февраля.

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