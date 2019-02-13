Почему кроссовер честнее внедорожника. Авторская колонка Артёма Ачкасова

Как подобрать максимально не подходящий для бездорожья автомобиль? Откройте сайт любого топового производителя и зайдите в раздел «Внедорожники». Сотни килограммов пластика, кожи, дерева редких пород, электроприводов, аудиосистем, низкопрофильная шоссейная резина на хромированных дисках… Десяток режимов работы трансмиссии, имитация блокировок и пневмоподвеска в действительности помогают лишь одному — «засадить» этого гламурного слона так, что достанет не каждый трактор.

Всё дело в том, что большинству людей совсем не нужны истинные внедорожники. Большой Черный Джип приобретается для того, чтобы, не глядя по сторонам, ездить по городу, парковаться на высоких бордюрах и «доминировать над нищебродами на микролитражках». Съезжать с асфальта приличный человек не станет, телега ему не нужна. Производители стараются угодить, вот и получается, что так называемые внедорожники — это те же самые кроссоверы, просто больше, тяжелее и дороже.

Давайте начистоту. Настоящий внедорожник — это лишённый всякого комфорта, утилитарный автомобиль, на котором невозможно с комфортом перемещаться на длительные расстояния. Выпускать такие аппараты в наше время — то же самое, что взрывать собственное деньгохранилище атомной бомбой. Рынком востребованы только компромиссные варианты вроде пикапов, хорошо подходящих для установки на них пулемётных турелей. Восток — дело тонкое!

Тот же самый пикап или сделанный из него автомобиль с пассажирским кузовом, по умолчанию тряский и не доставляющий ни малейшего удовольствия от вождения, ещё не внедорожник, а лишь его заготовка. Установка приличного размера колёс и прочего внедорожного антуража превратит автомобиль в ещё большего увальня на дороге, а ездить по городу на нём вы и вовсе не сможете — не протиснетесь ни в один двор.

То ли дело кроссовер. По сравнению с «внедорожниками» гораздо более честный автомобиль! Где проедет «стоковый» УАЗ «Патриот», там же в большинстве случаев проедет и Duster, более послушный, комфортный, экономичный и надёжный. Поставьте на Touareg защиту днища и цепкие шины — и вы получите действительно универсальный аппарат: комфортабельный, устойчивый на трассе, динамичный, безопасный, достаточно проходимый для любого путешествия.

На мой взгляд, именно такой модели стоит придерживаться, если на ваших маршрутах настоящее, требующее лебёдок и лопат, бездорожье встречается лишь эпизодически. Ведь неважно, кроссовер у вас или внедорожник — идти за трактором всё равно придётся!