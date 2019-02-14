Range Rover Sport HST получил новый двигатель с электронной системой наддува

Компания Land Rover анонсировала новую модификацию внедорожника Range Rover Sport, которая должна открыть новую главу в биографии моторного семейства Ingenium. На Range Rover Sport HST дебютировал новый мотор, а в моторе – новая система наддува. Для этой модификации число цилиндров на двигателе Ingenuim увеличили с четырех до шести. Кроме того, рядный двигатель объемом 3,0 л, помимо традиционной турбины, получил еще и компрессор с электроприводом, который исключает традиционный провал в нижней части рабочего диапазона мотора.

Электромотор, приводящий крыльчатку компрессора в движение, способен раскрутить ее до 65 000 об/мин всего за полсекунды и стартует практически с холостых оборотов. При этом работает он от 48-вольтовой сети. От той же сети работает и дополнительный стартер-генератор, задача которого – оказывать мотору дополнительную помощь при разгоне. В итоге двигатель способен развивать 400 л.с. и 550 Нм крутящего момента, однако, в каком диапазоне доступна максимальная тяга, производитель не уточняет. Зато известно, что новый шестицилиндровый Ingenium на 12% экономичнее прежнего V6, который развивал 340 л.с. и 450 Нм. Будучи установленным на Range Rover Sport HST, мотор потребляет 9,3 л на 100 км пробега. А его отдача позволяет внедорожнику набирать первые 100 км/ч за 6,2 с при максимальной скорости в 225 км/ч – это практически на секунду быстрее, чем прежний внедорожник с V-образным мотором. Стоит также отметить, что новый двигатель охарактеризован производителем, как «более отзывчивый и более сбалансированный», чем V-образный.

Аббревиатурой HST британцы обозначают «подогретую» модификацию внедорожника, которая, помимо мотора, получит и ряд дополнительных отличий. Например, такой Range Rover Sport снабдят карбоновыми накладками на капоте, крыльях, решетке радиатора, двери багажника и боковых зеркалах, а покупателям предоставят выбор из двух особых дизайнов колесных дисков и пяти цветов кузова, тормозные же суппорты будут красными.

В интерьере HST появятся спортивные кресла с регулировками по 16 направлениям, спортивный руль и селектор коробки передач с отделкой замшей и шильдики с названием версии.

В Великобритании Range Rover Sport HST уже доступен к заказу по цене 81 250 фунтов (около 7 млн рублей). По предварительным данным, доберется гибридно-спортивный внедорожник и до России, но пока достоверно неизвестно, когда именно это случится.

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