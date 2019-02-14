Компания Audi намерена расширить семейство кроссоверов e-tron

Компания Audi всерьез намеревается продолжать расширение семейства e-tron. Очередным в этой линейке станет относительно компактный кроссовер Q4 e-tron, первые изображения которого компания продемонстрировала в преддверии скорой премьеры. Производитель пока скуп на детали: даже изображения будущей новинки представляют собой не фотографии, а дизайнерские эскизы. Известно, впрочем, что речь идет о демонстрации перспективного концепта, а не серийной модели, но ожидается, что в ближайшем будущем электрический Q4 e-tron присоединится к семейству Audi Q4.

Общая архитектура оформления салона Q4 e-tron определенно позаимствована у Audi Q3. Кроме того, весьма вероятно, что Q4 e-tron получит все последние разработки Audi в области водительских ассистентов и «подключенных» сервисов. При этом, что интересно, концепт лишили такой популярной в последнее время функции, как видеокамеры вместо боковых зеркал.

В Audi уверяют, что концепт Q4 e-tron должен будет дать вполне внятное представление о серийном электрокроссовере, планы по выпуску которого уже имеются. Официально заявлено, что конвейерная версия Q4 e-tron будет представлена в конце 2020 или начале 2021 года, то есть, практически год спустя после начала продаж Audi Q4 с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

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