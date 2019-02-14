Новая рядная «шестёрка» Jaguar Land Rover

Компания Jaguar Land Rover расширяет семейство Ingenium и представляет новый шестицилиндровый бензиновый двигатель, разработанный инженерами Jaguar Land Rover в Центре по производству двигателей, расположенном в британском Вулверхэмптоне.

3,0-литровый рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель, который дебютирует на Range Rover Sport, доступен в версии мощностью 360 л.с. и 400 л.с. и c крутящим моментом до 495 Нм и 550 Нм соответственно. Более отзывчивый и сбалансированный, чем бензиновый V6, двигатель работает в паре с мягкой гибридной силовой установкой MHEV, уже представленной в модельном ряду Land Rover на новом Evoque. Новый шестицилиндровый агрегат получил все современные технологии двигателестроения, включая 48-вольтовый электрический нагнетатель в дополнение к основному турбокомпрессору twin-scroll. Нововведение позволяет существенно сократить время отклика двигателя на действия водителя за счёт быстрого повышения давления наддува.

Благодаря двойному нагнетателю и системе плавного изменения высоты подъёма впускных клапанов (CVVL), которые повышают мощность силового агрегата и позволяют ему работать с максимальной эффективностью, конструкция нового шестицилиндрового двигателя способствует увеличению динамики наряду с сокращением расхода топлива и объема вредных выбросов, сохраняя при этом традиционную для семейства Range Rover сбалансированность.

Все эти технологии работают наряду с новой мягкой гибридной силовой установкой MHEV, что в результате также позволяет улучшить показатели динамики и расхода топлива, уменьшая объем вредных выбросов. Технология MHEV работает за счет рекуперации энергии, образующейся во время торможения и движения накатом. Эта энергия сохраняется в аккумуляторной батарее MHEV напряжением 48 В и интеллектуально распределяется так, чтобы помогать двигателю при старте с места и кратковременном ускорении. Такой процесс возможен благодаря ременному стартер-генератору (BiSG), который перенаправляет энергию в расположенную в нише багажника батарею. При этом, в отличие от технологии подзаряжаемого гибрида PHEV, технология MHEV не требует подзарядки от электросети.

Мягкая гибридная силовая установка позволяет сократить расход топлива до 9,3 л/100 км и объем выбросов CO 2 до 213 г/км, а также уменьшает время отклика двигателя на действия водителя. Нововведение стало очередным шагом бренда Land Rover в рамках стратегии по электрификации всего модельного ряда к 2020 году.

Мотор дебютировал на внедорожнике Range Rover Sport HST. Напомним что аббревиатурой HST британцы обозначают «подогретую» модификацию внедорожника, которая, помимо мотора, получит и ряд дополнительных отличий.

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