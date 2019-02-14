На приёме. Лучшие рации для Российской Федерации

Внедорожники изобрели не для того, чтобы мы тешили самолюбие и оставляли их пылиться на тёплых подземных стоянках. Такие автомобили должны хотя бы иногда выезжать из зоны городского комфорта. Только в полётах живут самолёты, а внедорожники, что характерно, вне дорог. Экспедиции — гениальное изобретение жителей мегаполиса, желающих испытать на прочность себя и технику. И нервы.

Мероприятия это интересные, но требующие серьёзной подготовки — моральной, физической и технической. Про тюнинг мы пишем регулярно, порой самозабвенно и ни в коем случае не собираемся прекращать это делать, но сегодня поговорим о другом. Поскольку отправляться в экспедицию на одной машине — затея не самая разумная, при подготовке стоит заранее задуматься о связи. Причём не только с интернетом. Инстаграм без очередной «себяшки» на перевале Дятлова работать не перестанет, а вот связь между экипажами и ближайшим райцентром поддерживать необходимо.

На сотовых операторов можно не рассчитывать. Привычные мобильники даже в самых дорогих экстремальных чехлах становятся абсолютно бесполезными в малонаселённых областях. Никакие усилители сигнала не помогут. Поэтому для оперативной связи с цивилизацией придумали спутниковые телефоны. Сами аппараты — привет из 90-х, когда трубки были кнопочными, массивными и жили без подзарядки полдня. Технологии не стоят на месте, и сейчас спутниковые телефоны могут не выключаться в режиме ожидания сутки-другие, в остальном те же габариты и принципы действия. Есть несколько тонкостей в выборе оператора связи, о них мы сейчас расскажем.

Самая развитая сеть — Iridium. Это группировка из 66 низкоорбитальных подвижных спутников. Эти телефоны работают везде. 100 % охват земной поверхности, кроме Северной Кореи. Как обычно, лучшее — значит дорогое. От 40 000 за сам аппарат и минимум 60 рублей за минуту связи. Есть варианты дешевле, но в силу технологических особенностей такие провайдеры уже не гарантируют стабильный сигнал. Однако для экстренных случаев подойдёт. Thuraya — два геостационарных спутника и полный набор привычных сервисов, включая доступ в интернет. В центральной части России приём сигнала вполне стабильный. Inmarsat плохо работает севернее Сибири, но хорошо на юге, однако, кроме телефонии, ничего предложить не может.

Спутниковый телефон — это прибор, который должен лежать в машине и быть всегда готовым к включению. Однако пользоваться им для связи между машинами дорого и глупо. Куда приятнее травить байки и анекдоты, понимая, что это бесплатно. Для этого есть старые добрые рации. И здесь уже выбор ощутимо шире, а цены на сами аппараты доступнее.

Самые доступные — аппараты с передатчиками в 0,5–2,5 Вт. Их можно купить в любом универсаме электроники. Дальность сигнала — около 500 метров. Мало? Тогда ищем полупрофессиональные устройства мощностью 3–4 Вт. Они уже покрывают километр-полтора. Не то? Есть профессиональные радиостанции мощностью свыше 5 Вт, они вещают на 5 км на равнине и на 2–3 км на сложном рельефе.

Многие слышали про так называемый диапазон «си-би» (от английского citizen band — гражданский диапазон). Имеется в виду распространённый среди дальнобойщиков стандарт 27 МГц (полоса частот — от 26,970 до 27,850 МГц). Если вы хотите быть в курсе всего, что происходит в жизни водителей магистральных тягачей, это ваш выбор. Разрешение не требуется. Большинство устройств представляю собой стационарные блоки с микрофоном и динамиком на витом проводе. Цена от трёх тысяч рублей.

Для экспедиционных нужд куда лучше и использовать комплекты раций диапазона 144 МГц. Модели с мощностью передатчика 5 Вт лучше всего подходят для пересечённой местности: они обеспечивают уверенный приём сигнала на расстоянии нескольких километров.

Сами устройства могут быть канальными и частотными. Канальные модели относятся к наиболее простым и дружелюбным: включил, выбрал один из 16 каналов и начал работу. Есть модели, работающие в диапазоне частот 136–174 МГц (мощность передатчика 5 Вт) и в диапазоне 400–470 МГц (мощность 4 Вт). Их ещё часто обозначают аббревиатурой LPD (Low Power Device). И те и другие отлично работают в горных и городских условиях и обеспечивают стабильный сигнал на расстоянии около километра. Чем сложнее рельеф, тем меньше дальность приёма. В лесу он может сократиться до полукилометра, а в горах — до сотен метров.

Частотные радиостанции позволяют вручную вводить желаемую частоту в диапазоне 136–174 либо 400–470 МГц, а также в том и другом одновременно. Мощность передатчика — 5 Вт (136–174 МГц) и 4 Вт (400–470 МГц). Это позволяет соединяться с любой другой радиостанцией.

Но главное — всегда помнить, что в отрыве от цивилизации абсолютно всё равно, сколько кнопочек на вашем устройстве, Kenwood вы используете, Motorola или вообще Midland. Куда важнее защищённый водонепроницаемый корпус и пара запасных, заранее заряженных аккумуляторов под рукой.

Текст Вадим Клепнёв