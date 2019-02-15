Новый Bentayga Speed — самый быстрый серийный внедорожник в мире

Компания Bentley Motors представила самый быстрый серийный внедорожник в мире — Bentayga Speed.

Мощность 6-литрового двигателя W12 с двойным турбонаддувом подняли с 608 до 635 л. с. Крутящий момент в 900 Н·м позволяет разогнать автомобиль практически мгновенно. Bentayga Speed обладает максимальной скоростью, увеличенной с 301 до 306 км/ч и еще более быстрым разгоном от 0 до 100 км/ч, время которого сократилось с 4,1 до 3,9 с. Самый динамичный представитель модельного ряда Bentayga, имеет четыре дорожных режима Drive Dynamics: Comfort, противоположный ему Sport, оптимальный Bentley, а также Custom, предназначенный для индивидуальных настроек.

Специально для версии Speed режим Sport был перенастроен с целью повысить отзывчивость двигателя W12 и восьмиступенчатой автоматической коробки передач, а также подвески и системы контроля крена Bentley Dynamic Ride. Результатом стало еще более динамичное и захватывающее вождение. Bentley Dynamic Ride — это первая в мире электронная технология контроля крена, использующая 48-вольтную систему питания. Система непрерывно противодействует поперечному крену кузова на поворотах и тем самым обеспечивает максимальное пятно контакта шины с дорогой и лучшую в классе устойчивость автомобиля. Постоянный полный привод Bentayga обеспечивает лучшие в классе управляемость и проходимость. В качестве дополнительной опции доступны керамические тормоза. Они развивают максимальный тормозной момент 6000 Н·м и выдерживают температуру до 1000 °C. Кроме того, они на 20 кг легче стальных тормозов.

В версии Speed внедорожник выглядит еще более внушительным благодаря окрашенным в цвет кузова нижним кузовным элементам, сплиттерам переднего и заднего бампера, а также заднему спойлеру. Другой особенностью Bentayga Speed является окрашенная в цвет кузова накладка, расположенная под нижней передней решеткой. Только у Bentayga Speed сетчатые решетки радиатора и бампера окрашены в темный цвет, что подчеркивает динамический потенциал автомобиля. Затемненные передние фары и задние фонари — это еще один особый элемент версии Speed. Модель оснащается новыми 22-дюймовыми 10-спицевыми колесными дисками, предлагаемые в трех вариантах исполнения — серебристого, темного или черного цвета. Последний предлагается в составе современного пакета опций Black Specification.

Роскошный и уникальный салон, отделанный вручную в Крю (Англия), является образцом современного британского дизайна. Для Bentayga Speed дизайнеры разработали новое цветовое решение, подчеркивающее уникальный стиль салона. Ключевая особенность интерьера — материал Alcantara, который впервые используется в оформлении Bentayga.

Титулованная модель Bentayga установила новый стандарт для роскошных внедорожников, позволяющих наслаждаться поездками в любой местности и в любых дорожных условиях.

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