Объявлены рублевые цены на BMW X3 M И X4 M

Концерн BMW полностью рассекретил кроссоверы X3 M И X4 M буквально пару дней назад, но этого времени российскому офису BMW хватило, чтобы озвучить прайс-лист.

Кроссоверы в стандартном исполнении с 480-сильным мотором будут продаваться в России только в версии Special Edition по цене от 6 690 000 рублей за BMW X3 M и от 6 820 000 рублей за кросс-купе X4 M. Что касается более мощных модификаций Competition с 510-сильным мотором, то они оценены в минимальные 7 680 000 и 7 840 000 рублей соответственно. При этом ценник на BMW X4 M Competition оказался выше, чем на аналогичную версию седана М5 и лишь чуть-чуть не дотянул до стоимости более крупного и мощного X6 M.

В список оснащения «соревновательных» версий вошли 21-дюймовые колесные диски, спортивная выхлопная система, отделка салона и спортивных кресел кожей Merino, акустика Harman Kardon и ряд дополнительных водительских ассистентов. Опционально для кроссоверов в исполнении Competition доступны двуцветная отделка интерьера со вставками из алькантары. Кузова кроссоверов в этой версии отличаются черными нюансами отделки (в этом цвете выполнены, например, решетка радиатора, корпуса зеркал, а также задний спойлер), но летом для новинок можно будет заказать пакет карбоновой отделки кузова. Из углепластиков в этом случае будут выполнены передние воздухозаборники и некоторые компоненты аэродинамического обвеса, задний диффузор, спойлер (для X4 M Competition) и корпуса боковых зеркал.

Комплектация Special Edition для «стандартных» BMW X3 M и X4 M оказалась фиксированной: покупателям разрешат выбирать только цвета кузова и обивки салона. Правда, в российском представительстве BMW подчеркнули, что комплектация наделена расширенным уровнем стандартного оборудования. В него вошли 20-дюймовые колесные диски, адаптивная светодиодная оптика, спортивные кресла с вентиляцией, проекционный дисплей и вышеупомянутая акустика Harman Kardon. Таким образом, основные отличия версии Competition в ее российском варианте (помимо достоинств силового агрегата и бодикита) сводятся к коже Merino в салоне, спортивному выхлопу, дополнительной электронике и более крупным колесам.

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