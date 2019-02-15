Восьмиместный кроссовер Honda Pilot будет продаваться в России

Обновленный Honda Pilot получит подкорректированную внешность, кроссовер можно будет отличить по измененному бамперу, решетке радиатора и многосекционным светодиодным фарам, как у Civic. Для кроссовера предложат колеса нового дизайна и хромированные декоративные элементы. Светодиодные противотуманные фары отныне войдут в стандартное оснащение всех комплектаций. В салоне появятся широкие откидные подлокотники для водителя и переднего пассажира.

Рестайлинговый Honda Pilot для американского рынка был представлен летом 2018 года. Американские «Пилоты» оснащаются 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 284 лошадиные силы и 355 Нм крутящего момента. В зависимости от комплектации агрегат сочетается с шести- или девятидиапазоным «автоматом». Привод может передним или полным i-VTM4 с динамическим распределением момента между осями и задними колесами. Российские «Пилоты» будут только полноприводными и, вероятно, сохранят двигатель 3.0 V6.

Информация о комплектациях и ценах на обновленные «Пилоты» появится ближе к старту продаж, который запланирован на весну этого года.

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