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Подготовка   16 февраля 2019   

Охотник за приключениями

В тюнинг-центре Club 4×4 построена “охотничья” Toyota Land Cruiser J7, которая сможет объехать вокруг света.

За основу взята пятидверная версия модели J7, выпуск которой возобновили в 2007 году. В отличие от тех, что выпускались тридцать лет назад у нового поколения стало немного лучше с активной и пассивной безопасностью, но все, что так ценят в “семидесятках”, осталось: тяговитые и всё ещё всеядные дизели, прочная рама, выносливые мосты, классический полный привод и ходовая, которая играючи переваривает колеса в 35 дюймов. На нашей машине стоит восьмицилиндровый V-образный мотор мощностью 202 л.с. от “двухсотки”, который придает внедорожнику некоторую прыть.

Под капот встроена пневмосистема, причём так, что блок АБС не пострадал, что с современной компоновкой моторного отсека иногда становится проблемой. Система управляет блокировками ARB, но в принципе ей можно пользоваться как обычным компрессором.

 

 

Рулевые тяги и моторный отсек снизу прикрыты щитком из легкого сплава, установленным на стальных опорах, как и бак под задним свесом.

 

 

А вообще машина защищена “по полной программе” и если проводить аналогию с бронежилетами, то по пятому классу, как минимум. Спереди — мощный бампер со спрятанной электрической лебедкой, сзади тоже “силовик” оригинальной конструкции. Он сделан из бампера от пикапа HiLux и в нём также нашлось место для лебедки, а сверху подвешены сразу две “калитки”.

 

 

Если мотор способен переваривать увеличившуюся массу автомобиля, то подвеску пришлось основательно доработать и не только лифтовать удлинёнными пружинами, но и заменить резинометаллические изделия на долговечный полиуретан.

 

  

 

В салоне нет радикальных переделок, кроме чехлов из нейлона с полиуретановой пропиткой, ими закрыты как передние кресла, так и диван второго ряда. А вот багажнику “досталось” куда серьезнёе. Тут органайзер, превращающийся в спальник,  откидной столик и сетка безопасности на потолке и окнах.

 

 

На панели приборов появились переключатели, отвечающие за дополнительный свет и клавиши управления блокировками межколесных дифференциалов. В центральную консоль встроена всеволновая радиостанция и мультимедийная система.

 

  

 

 

Багажа в дороге будет много, поэтому без экспедиционного багажника, естественно, не обошлось. Кроме того, это прекрасное место для установки рабочего света, крепления джиперского снаряжения и маркизы, которая, спасает экипаж и от дождя и палящего солнца.

 

 

Чуть не забыл про ещё одно произведение индустриального искусства — силовые пороги. Взгляните, ну разве это не красиво?

 

 

Ну и наконец, шноркель! Классический, с “гуськом”, который так и неизвестно в какую сторону разворачивать. Мы, как видите, решительно смотрим вперёд! Шноркель фирменный, идеально подходящий для внедорожника и прекрасно завершающий портрет автомобиля, опровергающего известную присказку, что лучшее — враг хорошего. У нас и хорошее могут сделать лучше!

Что сделано:

  • Лифт подвески TJM XJS +50 мм
  • Кастор-кит переднего моста TJM
  • Демпфер рулевой трапеции TJM
  • Шины Cooper Discoverer S/T MAXX 33×12,5 R16 (285/75 R16)
  • Диски колесные Off-Road Wheels 8×16
  • Вывод сапунов трансмиссии и мостов до уровня капота
  • Дополнительная герметизация канала забора воздуха
  • Установка шноркеля Safari Snorkel
  • Изготовление и монтаж защиты днища из легкого сплава на стальном каркасе
  • Силовой передний бампер ARB DeLux
  • Лебедка T-Max 12.5 X-Power
  • Силовые элементы питания лебедки Warn
  • Силовой задний бампер с интегрированным тяговым устройством и площадкой под лебедку, усиленной “калиткой” под крепление запасного колеса, канистры и дополнительного оборудования
  • Лестница Club 4×4
  • Силовые пороги Club 4×4
  • Окраска полимером Z-pro всех силовых элементов и ряда деталей обвеса
  • Экспедиционный багажник ARB 1250х2200 мм с креплениями для домкрата High-Lift, светотехники и шанцевого инструмента
  • Дополнительные ходовые и рабочие световые приборы
  • Установка и подключение радиоблока и спутниковой связи
  • Установка системы управления двумя аккумляторами
  • Установк второго аккумулятора
  • Отделка салона профилированным настилом
  • Грузовая система багажника с ящиками и сетками
  • Откидной столик на пятой двери

Текст и фото Игорь Губарь

 

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