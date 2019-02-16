Охотник за приключениями

В тюнинг-центре Club 4×4 построена “охотничья” Toyota Land Cruiser J7, которая сможет объехать вокруг света.

За основу взята пятидверная версия модели J7, выпуск которой возобновили в 2007 году. В отличие от тех, что выпускались тридцать лет назад у нового поколения стало немного лучше с активной и пассивной безопасностью, но все, что так ценят в “семидесятках”, осталось: тяговитые и всё ещё всеядные дизели, прочная рама, выносливые мосты, классический полный привод и ходовая, которая играючи переваривает колеса в 35 дюймов. На нашей машине стоит восьмицилиндровый V-образный мотор мощностью 202 л.с. от “двухсотки”, который придает внедорожнику некоторую прыть.

Под капот встроена пневмосистема, причём так, что блок АБС не пострадал, что с современной компоновкой моторного отсека иногда становится проблемой. Система управляет блокировками ARB, но в принципе ей можно пользоваться как обычным компрессором.

Рулевые тяги и моторный отсек снизу прикрыты щитком из легкого сплава, установленным на стальных опорах, как и бак под задним свесом.

А вообще машина защищена “по полной программе” и если проводить аналогию с бронежилетами, то по пятому классу, как минимум. Спереди — мощный бампер со спрятанной электрической лебедкой, сзади тоже “силовик” оригинальной конструкции. Он сделан из бампера от пикапа HiLux и в нём также нашлось место для лебедки, а сверху подвешены сразу две “калитки”.

Если мотор способен переваривать увеличившуюся массу автомобиля, то подвеску пришлось основательно доработать и не только лифтовать удлинёнными пружинами, но и заменить резинометаллические изделия на долговечный полиуретан.

В салоне нет радикальных переделок, кроме чехлов из нейлона с полиуретановой пропиткой, ими закрыты как передние кресла, так и диван второго ряда. А вот багажнику “досталось” куда серьезнёе. Тут органайзер, превращающийся в спальник, откидной столик и сетка безопасности на потолке и окнах.

На панели приборов появились переключатели, отвечающие за дополнительный свет и клавиши управления блокировками межколесных дифференциалов. В центральную консоль встроена всеволновая радиостанция и мультимедийная система.

Багажа в дороге будет много, поэтому без экспедиционного багажника, естественно, не обошлось. Кроме того, это прекрасное место для установки рабочего света, крепления джиперского снаряжения и маркизы, которая, спасает экипаж и от дождя и палящего солнца.

Чуть не забыл про ещё одно произведение индустриального искусства — силовые пороги. Взгляните, ну разве это не красиво?

Ну и наконец, шноркель! Классический, с “гуськом”, который так и неизвестно в какую сторону разворачивать. Мы, как видите, решительно смотрим вперёд! Шноркель фирменный, идеально подходящий для внедорожника и прекрасно завершающий портрет автомобиля, опровергающего известную присказку, что лучшее — враг хорошего. У нас и хорошее могут сделать лучше!

Что сделано:

Лифт подвески TJM XJS +50 мм

Кастор-кит переднего моста TJM

Демпфер рулевой трапеции TJM

Шины Cooper Discoverer S/T MAXX 33×12,5 R16 (285/75 R16)

Диски колесные Off-Road Wheels 8×16

Вывод сапунов трансмиссии и мостов до уровня капота

Дополнительная герметизация канала забора воздуха

Установка шноркеля Safari Snorkel

Изготовление и монтаж защиты днища из легкого сплава на стальном каркасе

Силовой передний бампер ARB DeLux

Лебедка T-Max 12.5 X-Power

Силовые элементы питания лебедки Warn

Силовой задний бампер с интегрированным тяговым устройством и площадкой под лебедку, усиленной “калиткой” под крепление запасного колеса, канистры и дополнительного оборудования

Лестница Club 4×4

Силовые пороги Club 4×4

Окраска полимером Z-pro всех силовых элементов и ряда деталей обвеса

Экспедиционный багажник ARB 1250х2200 мм с креплениями для домкрата High-Lift, светотехники и шанцевого инструмента

Дополнительные ходовые и рабочие световые приборы

Установка и подключение радиоблока и спутниковой связи

Установка системы управления двумя аккумляторами

Установк второго аккумулятора

Отделка салона профилированным настилом

Грузовая система багажника с ящиками и сетками

Откидной столик на пятой двери

Текст и фото Игорь Губарь