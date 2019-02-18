Volkswagen Tiguan получил спецверсию Connect

Главным отличием версий Connect станет особый модуль в мультимедийной системе, позволяющий при помощи мобильного приложения и регистрации в официальном сервисе дистанционно видеть на телефоне некоторые технические параметры автомобиля – например, VIN-номер, пробег и количество топлива в баке. Кроме того, приложение подскажет адрес ближайшего сервиса и поможет записаться на обслуживание, даст советы по повышению экономичности манеры вождения и найдет автомобиль на большой парковке.

Версии Connect и Connect Plus выпускаются с двумя двигателями – 150-сильным 1,4-литровым и турбированным мотором объемом 2,0 л и мощностью 180 л.с. При этом последний по умолчанию агрегатируется вместе с 7-ступенчатым роботом и системой полного привода, в то время как второй комплектуется 6-ступенчатой DSG, при этом тип привода будущий владелей волен выбирать – передний или полный.

Цены на «подключенный» Tiguan стартуют с отметки в 1 859 000 рублей за базовую версию Connect. Tiguan в комплектации Connect Plus обойдется на 40 000 рублей дороже, но при этом получит более богатую отделку интерьера, зеркала в цвет кузова, складные столики в салоне и более комфортные передние кресла. Самый дорогой VW Tiguan Connect Plus обойдется в 2 199 000 рублей. Кроме того, для новых комплектаций доступен опциональный пакет Innovation ценой в 99 000 рублей. В пакет входят адаптивный круиз-контроль, ассистент парковки, «умная» светодиодная оптика, ассистент движения по полосе, фронтальная камера и цифровая приборная панель. Официальные дилеры VW прием заказов на кроссоверы в новых для России комплектациях уже открыли.

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен