Российские тюнеры покажут в Женеве Mercedes-Benz G-Class Inferno

Российское тюнинг ателье TopCar подготовило программу доработок для внедорожника Mercedes-Benz G-Class нового поколения – Inferno. Премьера новинки состоится на мартовском моторшоу в Женеве. Компания подготовила для премиального внедорожника более 70 новых элементов из карбона и кевлара. Автомобиль получил агрессивный аэродинамический обвес кузова с расширенными колесными арками, задним спойлером и диффузором. Также для внедорожника подготовили кожух запасного колеса, выполненный полностью из карбона, и фирменную линейку 22- и 23-дюймовых колесных дисков. Салон внедорожника после доработок будет отделан натуральной крокодиловой кожей и позолоченными вставками. Стоимость углепластикового обвеса составляет 2 775 500 рублей. Капот с «жабрами», как на фотографиях, обойдется еще в 525 тысяч, а за установку набора придется заплатить 500 тысяч рублей. Комплект колесные диски стоит 400-462 тысячи рублей. Изготовление одного тюнинг-набора займет две недели.

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