Компания Nissan представила концепт кемпера Nissan x OPUS

Nissan Energy и OPUS Campers совместно разработали «интеллектуальный» концепт-кар – автомобиль-кемпер. Он использует аккумуляторные батареи от электромобилей Nissan, чтобы обеспечивать туристам автономное снабжение энергией в течение недели – для поездок «вдали от электросетей».

В конструкцию концепт-кара Nissan x OPUS входит недавно представленное устройство Nissan Energy ROAM, котрое обеспечивает пользователю удобный, экологически чистый и бесшумный способ получения энергии.

Ёмкость ROAM составляет 700 Вт•ч, а выходная мощность – 1 кВт. В его конструкции используются ионно-литиевые батареи, отработавшие свой срок на электромобилях Nissan первого поколения. После восстановления эти батареи обретают «вторую жизнь». Блок питания Nissan Energy ROAM, установленный в специальном отделении в передней части OPUS, снабжает энергией обе цепи автомобиля: с напряжением 230В и 12В (путем зарядки отдельной бортовой батареи на 12В). Таким образом, ROAM помогает обеспечивать туристам «энергетическую автономность» в течение примерно семи дней.

Nissan Energy ROAM можно считать воплощением концепции Nissan Intelligent Mobility. Это устройство – реальный пример того, как компания интегрирует свои технологии аккумуляторных батарей и опыт в разработке электромобилей в совершенно новые сферы бизнеса. Nissan предлагает экологически чистые и безопасные решения всем, кому нужна электроэнергия в полевых условиях. Концептуальный автомобиль Nissan x OPUS дебютирует на стенде OPUS на автосалоне «Caravan, Camping and Motorhome Show» в Национальном выставочном центре (NEC) Бирмингема, Великобритания, 19 — 24 февраля 2019 г. Цена на AIR OPUS® начинается приблизительно от £15 995 / €18 000.

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