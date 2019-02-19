Известна дата премьеры элитного российского внедорожника Aurus Komendant

В рамках премьеры модельного семейства Aurus Senat на оборонной выставке IDEX в ОАЭ, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что опытный прототип внедорожника Aurus Komendant будет готов уже в марте. Мантуров уточнил, что именно этот прототип будет участвовать в процедурах сертификации, после чего, скорее всего, начнется подготовка к продаже «Коменданта». Одним из стратегических направлений экспорта Aurus Komendant станет как раз Ближний Восток – регион, где состоялась мировая премьера бренда и базируется фонд Tawazun, владеющий ныне третью проекта. По словам министра, которые приводит ТАСС, фонд уже рассматривает возможность локализации выпуска внедорожника.

Ожидается что люксовый внедорожник будет оснащен мотором V8 с двумя турбинами (4,4 л, 598 л.с.) которому будет помогать электродвигатель, девятиступенчатым «автоматом» КАТЕ российской разработки и высоковольтной тяговой батареей. Привод — только полный, с муфтой подключения передних колес.

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