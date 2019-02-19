Обновленный Renault Duster станет умнее, комфортабельнее и дороже

Renault Duster со сменой модельного года станет комфортабельнее и умнее. Кроссовер получит мультимедийную систему с навигацией, 7-дюймовым монитором и поддержкой сервисов Android Auto и Apple CarPlay. Кроме того, вместе с этой системой кроссовер получит 2 USB-порта и цифровое радио. Покупателям кроссовера будет доступен новый сервис под названием R&GO. При помощи специального приложения для мобильного гаджета в рамках этого сервиса владелец «Дастера» получит удаленный доступ к некоторой информации об автомобиле – например, о расходе топлива, пробеге и времени в пути. Кроме того, приложение содержит и некоторую информацию справочного характера – скажем, поможет расшифровать «язык» контрольных ламп на приборной панели.

Наконец, обновленный «Дастер» обещано снабжать новым рулевым колесом, более удобными сиденьями с комбинированной обивкой и дополнительной подушкой безопасности. Обновления, как ожидается, будут доступны для Renault Duster с любым из предлагаемых в России двигателей, но в каких именно комплектациях, пока не уточняется. Неизвестно также, как повлияют доработки на цену кроссовера, который сейчас в России стоит как минимум 659 000 рублей. По предварительным данным, стоимость «Дастера» вырастет на 15-20 тыс. руб.

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