Кроссовер GMC Acadia получил новый мотор

В текущем обновлении, благодаря огромной прямоугольной решетке радиатора и фарам с C-образными ходовыми огнями кроссовер GMC Acadia стал напоминать GMC Sierra и внедорожник Yukon. Но технически это по-прежнему легковой автомобиль на переднеприводной платформе C1XX, которую Acadia делит с кроссоверами Chevrolet Traverse, а также Cadillac XT5 и XT6. При этом машина очень крупная – 4917 миллиметров в длину.

До сих пор GMC Acadia оснащался только двумя безнаддувными моторами: это 2,5-литровая «четверка» мощностью 194 лошадиные силы и V6 3.6, выдающий 310 сил. Отныне к ним добавится двухлитровый турбомотор мощностью 230 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент (350 Нм) доступен в диапазоне от 1500 до 4000 оборотов в минуту. Среди особенностей мотора — двухвитковый турбокомпрессор, механизм изменения подъема клапанов и отключение части цилиндров на режимах частичных нагрузок. Ранее этот двигатель использовался только на новых моделях премиум-подразделения Cadillac — кроссоверах XT4 и седанах CT6.

После обновления все версии GMC Acadia будут оснащаться девятиступенчатым «автоматом». Причем на смену традиционному селектору в виде рычага придет кнопочный пульт, что позволит увеличить объем боксов между сиденьями. До сих пор кроссовер оснащался шестиступенчатыми коробками, хотя соплатформенные модели с самого начала комплектовались более современными девятиступенчатыми агрегатами.

Новая «внедорожная» комплектация AT4 отличается оформлением кузова с темным декором, увеличенной площадью накладок из некрашенного пластика, а также шинами с более агрессивным рисунком протектора. Кроме того, GMC Acadia получит новый информационный комплекс с возможностью загрузки персональных профилей через интернет, новым навигационным интерфейсом и разъемами USB-C. Также в списке изменений — пересмотренные настройки подвески, камера заднего вида высокого разрешения, вывод картинки на монитор в зеркале заднего вида.

На рынке Северной Америки GMC Acadia пользуется неплохим спросом: в 2017 году было реализовано 116 656 машин, но в минувшем году продажи снизились до 93 529 автомобилей. Впрочем, Toyota Highlander стабильно перекрывает эти цифры примерно более чем вдвое. Обновленный кроссовер GMC Acadia начнет поступать к дилерам осенью 2019 года.

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