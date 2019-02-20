Компания Hyundai работает над обновлением дизайна пикапа Santa Cruz

Концептуальный пикап Santa Cruz должен был встать на конвейер еще в прошлом году, но разного рода сложности и сосредоточенность на других продуктах заставили Hyundai отложить реализацию проекта. За это время изменилась и политика компании по части дизайна – и теперь стилисты марки должны будут потратить дополнительные усилия на то, чтобы нарисовать пикапу новый образ.

Как заявил шеф-стилист глобальной студии Hyundai в Корее Сан Юп Ли изданию Motor Trend, у компании больше нет необходимости плодить автомобили, похожие друг на друга, как матрешки. Сейчас Hyundai намерена создавать яркие и броские автомобили, принадлежность которых к Hyundai читалась бы не с первого, а со второго взгляда. Поэтому в настоящий момент компания работает над обновлением дизайна Santa Cruz.

Впрочем, общая стилистика пикапа будет сохранена: в Hyundai считают, что именно концептуальное решение облика Santa Cruz (на фото) обеспечило ему столько положительных отзывов. На доработку дизайна необычной модели у стилистов есть еще как минимум два года: Santa Cruz не появится в продаже ранее 2020 г. Ожидается, что его построят на платформе Hyundai Tucson, то есть пикап получит независимую подвеску и несущий кузов. При этом дизельный мотор, которым был оснащен концепт, «Санта Крузу» если и сохранят, то на ограниченном числе рынков. Во всяком случае, в США пикап с дизелем продаваться не будет в силу малой популярности таких моторов в Северной Америке.

В целом же Santa Cruz может унаследовать моторную гамму у донорского кроссовера, который в России оснащается, к примеру, 2-литровым атмосферником мощностью 149 л.с., а также еще парой бензиновых моторов – 177-сильным (1,6 л) и 185-сильным (2,0 л).

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