Subaru представит в Женеве концептуальный кроссовер

Компания Subaru покажет на женевском автосалоне концепт серии Vision for Innovation — Viziv Adrenaline.

Судя по тизеру, это будет небольшой кроссовер, отчасти напоминающий Viziv 2 образца 2014 года. Название концепта может говорить об экстремальном характере модели.

Серия Viziv берет свое начала с одноименного кроссовера 2013 года. Концепт оснастили оппозитным двухлитровым дизелем и двумя независимыми электромоторами, которые раскручивали задние колеса. В 2014-м компания представила его доработанный вариант — Viziv2. Годом позже состоялся дебют Viziv Future Concept, а в 2016-м был представлен Viziv-7, который трансформировался в серийный кроссовер Ascent. В позапрошлом году дебютировали сразу два Viziv-концепта: Performance и Performance STI . После анонса многие СМИ посчитали, что они лягут в основу WRX и WRX STI следующего поколения.

В 2018-м на автосалоне в Женеве Subaru показала концептуальный универсал Viziv Tourer Concept, дизайн которого основан на концепции Dynamic x Solid. Прототип оснастили фирменным «оппозитником», полным приводом Symmetrical AWD и системами помощи водителю, которые выйдут на рынок к 2020 году.

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