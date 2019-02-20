В России стартовали продажи обновленного кроссовера Suzuki Vitara

Обновленный Suzuki Vitara отличается от дорестайлинговой версии слегка модернизированной решеткой радиатора, новыми 17-дюймовыми колесными дисками и светодиодной оптикой. В интерьере кроссовера появились обновленная приборная панель с цветным 4,2-дюймовым монитором, мультируль с подрулевыми лепестками переключения передач, стрелочные часы на центральной консоли и продвинутая мультимедийная система с 7-дюймовым монитором. Кроме того, передние и задние сиденья теперь могут быть отделаны замшей, а на передней панели применяется тактильно комфортная мягкая накладка.

Моторная гамма «Витары» в России не изменилась. Это по-прежнему 1,6-литровый бензиновый атмосферник мощностью 117 л.с. и 1,4-литровый турбомотор семейства BoosterJet, развивающий 140 л.с. Младший мотор может комплектоваться как 5-ступенчатой механикой, так и 6-диапазонным автоматом, а также сочетаться либо с передним, либо с полным приводом. Старший же сопровождается только автоматической КПП, но 140-сильная «Витара» также может быть как моно-, так и полноприводной.

Официально заявлено, что после обновления за Suzuki Vitara придется заплатить как минимум 1 059 000 рублей. Полный прайс-лист на новинку пока не озвучен, хотя официально кроссовер уже продается. Между тем, до обновления владельцем кроссовера можно было стать за 999 000 рублей – с учетом всех действующих в России маркетинговых предложений производителя.

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