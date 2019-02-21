Обновлённый Mitsubishi L200 показали в Москве

В Москве прошла презентация обновленного пикапа Mitsubishi L200. Угловатая внешность автомобиля определяет новый корпоративный стиль марки, обновлённый Eclipce Cross получил переднюю часть, оформленную аналогично.

Внедорожные возможности пикапа остались на высоте, неизменные передняя пружинная и задняя рессорная подвески лучше всего подходят для утилитарной машины. Знаменитая внедорожная трансмиссия Super Select 4WD II дополнена новым 6-ти ступенчатым автоматом. Двигатель для всех версий один, 2.4 л дизель, но разной, в зависимости от исполнения, мощности. Цены на обновлённый L200 стартуют с отметки 2 069 000рублей за версию Invite с механикой и 154-сильным мотором, а наиболее полно оборудованная машина с автоматом обойдётся в 2 702 000 рублей. На сайте компании в наличие и предыдущая версия L200.

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