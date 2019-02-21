Amazon заинтересовался электрическими внедорожниками

Amazon инвестирует 700 миллионов долларов в компанию Rivian, которая планирует начать производство новых электрических внедорожников и пикапов. И приход такого монстра, как Amazon, который уже имеет большие наработки в области электрического транспорта и беспилотников (не говоря уже о финансовых возможностях), делает Rivian уже не просто очередным стартапом, которых сейчас предостаточно, а превращает его в очень перспективную марку. Которая может быстро составить конкуренцию той же самой «Тесле».

Компания Rivian представила внедорожник R1S и пикап Rivian R1Т на автосалоне в Лос-Анджелесе. Технически пикап и внедорожник абсолютно одинаковы. У них — по четыре электромотора: каждый приводит свое колесо, чтобы реализовать имитацию блокировок и управление тягой. Один двигатель развивает до 147 кВт (200 л.с.), но реальная отдача зависит от модификации. Базовой версии полагаются 408 л.с. (560 Н∙м) и батарея ёмкостью 105 кВт∙ч. С такими характеристиками внедорожник может проехать 386 км, а пикап — 370. Все модели имели одинаковую максимальную скорость и полную массу — 201 км/ч и 3,5 тонны. А вот время разгона до 97 км/ч разное: у базовой модификации — 4,9 секунды, у топового исполнения — 3,0 секунды.

Пикап Rivian R1T должен выйти на рынок во второй половине 2020 года, а внедорожник появится на рынке годом позднее. Причем желающие могли заказать грузовичок прямо на выставке, внеся 1 000 долларов предоплаты. Цена стартовой версии — 65 тысяч долларов, то есть на 5 тысяч меньше, чем просят за электрокроссовер Tesla Model X.

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