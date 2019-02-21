Новая переносная лебёдка со встроенным аккумулятором T1000 от ZHME Master Winch

На рынке лебёдок новые модели — довольно редкое явление, а принципиально новые виды появляются ещё реже.

Но тем не менее, радостные события случаются, и вслед за моделью PullzAll от WANR на международный и российский рынок вышла лебёдка T1000 от ZHME- Master Winch. Современный бесщёточный мотор питается от встроенного литиевого аккумулятора и выдаёт тяговое усилие 1000 фунтов или 450 кг. При максимальном усилии заряда хватает на 23 рабочих цикла смотки-размотки троса. Лебёдка может управляться как с проводного пульта, так и дистанционно. В конструкции предусмотрена защита от перегрузок и простая индикация состояния батареи и нагрузки. Инновационная система тормоза и направляющие ролики обеспечивают надёжную, безопасную и комфортную работу устройства. Лёгкая, простая в управлении, надёжная и главное не очень дорогая лебёдка поможет поднять, передвинуть, опустить тяжести на стройплощадке, в личном хозяйстве, в автосервисе, на складе, на охоте, в кемпинге или в магазине. И конечно же, ей по силам сдвинуть не сильно застрявший автомобиль, квадроцикл или снегоход, затащить груз в кузов пикапа.

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен