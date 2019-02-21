Март №3 2019

МАШИНЫ ТЕСТ-ДРАЙВЫ ОДИНОКАЯ ЗВЕЗД Техас неслучайно выбрали местом проведения презентации нового Mercedes-Benz GLE. Это второй по величине штат США, и именно здесь находится самая быстрая в Америке дорога. Ну и кроме того, его неофициальное название – штат одинокой звезды. В этом смысле они с Mercedes родственники DO NOT DISTURB Новый KIA Sorento Prime производит крайне неоднозначное впечатление. Пока на нём ездишь, он вроде бы вызывает исключительно положительные эмоции, но по прошествии нескольких дней невозможно вспомнить, чем именно он хорош БЫТЬ ИЛИ КАЗАТЬСЯ? Давайте поверим шильдикам Offroad на стойках внедорожной версии Volkswagen Tiguan, увеличенному углу въезда и пластиковым накладкам по низу дверей и отправимся на нём в карьер. В конце концов, почему-то же его так назвали НЕМНОГО Б/У КУМИР СКРОМНЫХ МИЛЛИОНЕРОВ Полноразмерный кроссовер Audi Q7 в равной степени комфортен, технологичен и капризен. В общем, будущему владельцу надо готовиться к тому, что скучно не будет. Во всех смыслах

ОСОБОЕ МНЕНИЕ СНЕГА, БУРАНЫ И MURANO Как пить дать американский дизайнер Nissan из Сан-Диего, создавая модель Murano, слушал Жан-Мишель Жарра, а заодно пересмотрел все серии «Стартрека». И стал Murano третьего поколения космическим путешественником. По крайней мере на бумаге ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Не надо думать, что под плавными обводами Jaguar I-PACE скрывается легковушка. Это полноценно симметричный, в смысле привода по осям, автомобиль, гораздо более продвинутый, чем большинство кроссоверов с их муфтоподключаемым приводом TOYOTA-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА Что нужно для того, чтобы на одном и том же FJ Cruiser поехать и в Европу, и на Кольский, и на Бесов Нос, да ещё и уложиться в один сезон? Ответ очевиден – правильно его подготовить С ЛЮБОВЬЮ К МЕЛОЧАМ Тюнинг УАЗа «Патриот» – дело заведомо полезное, поскольку эта модель располагает к бесконечным переделкам и улучшениям. Сегодня мы представляем универсальный «патриотовский» тюнинг-комплект BMS Engeneering

ИСТОРИЯ ВОЗВРАЩЕНИЕ ДИНОЗАВРОВ 1980-е годы прошли в США под знаменем насильственной компактизации автомобилей и принуждения к экономии топлива. В итоге многим стало неловко даже думать о покупке большого седана. Другое дело – полноразмерный пикап с рабочим объёмом 6.0, а лучше и все 7.5 литров

ЛЮДИ ИНТЕРВЬЮ В СНЕЖНОЙ МГЛЕ О недавно завершившейся экспедиции «Антарктида. 200 лет открытий» нам рассказал её идейный вдохновитель телеведущий Валдис Пельш. За 38 дней было пройдено 5,5 тыс. км, сожжено 3 700 л топлива, и впервые в истории антарктических путешествий поставлены отметки сразу на трёх полюсах СТИЛЬ АВТООБУВЬ Не так давно самой опасной обувью для вождения были признаны шлепанцы. В нашем сегодняшнем обзоре мы попытались рассмотреть не только безопасные, но и комфортные модели. В конце концов, от обуви для вождения требуется не так уж много МИР МАРШРУТЫ УСИНСКИЙ ТРАКТ Для любителей рыбалки и бесконечных скитаний по акваториям, поездка на автомобиле – только прелюдия к настоящим приключениям, а сам автомобиль – средство оперативной доставки катера к месту спуска. Поэтому дорожная часть обычно остаётся за кадром, но так бывает не всегда… ФОТОРЕПОРТАЖ СЕРЕБРЯНАЯ СТРАНА Первооткрыватели, вступив на эту землю, назвали её Серебряной страной (от слова «аргентум» – серебро). И хотя серебра тут оказалось не так уж много, зато хватало всего остального – пустынь, гор и озёр с изумрудной водой… ПУТЕШЕСТВИЕ КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ АЛЕКСЕЯ КАМЕРЗАНОВА. УГАНДА Слово «Уганда» для русского уха звучит как что-то очень дикое, африканское и людоедски-диктаторское. «Да, мы опустились до уровня Уганды!» – частенько можно было услышать в перестроечных новостях… В общем, название этой страны почему-то никогда не вдохновляло наших соотечественников

ЛИКБЕЗ OPEN COUNTRY ДЛЯ БОЛЬШИХ Что вы знаете о компании Toyo? Что она выпускает качественные шины? А известно ли вам, что недавно у Toyo появились типоразмеры для больших и серьёзных внедорожников. Тех, что мы привыкли называть полноразмерными ПО ГОРОДУ И ПРОСЁЛКУ Владельцы стареньких, но таких любимых внедорожников, равно как и пилоты новых сверкающих кроссоверов – непростой орешек для шинных маркетологов. Всем им подавай товар качественный, долговечный и недорогой. Именно так заявляет о себе новинка российского рынка – Viatti Bosco A/T НА ПРЕДЕЛЕ ПРОХОДИМОСТИ Стандартный квадроцикл – только первый шаг к обретению идеальной машины для экстремального бездорожья, и, прежде чем пуститься во все тяжкие, придётся основательно и вдумчиво над ним поработать. Хотя в некоторых случаях производитель может сделать это за вас