Задний бампер Pajero – крепче заводского

Врождённые «болячки» есть у любого автомобиля. Не обошли они и внедорожник Mitsubishi Pajero – автомобиль в целом крепкий, относительно простой и хорошо приспособленный к бездорожью. При обслуживании Pajero 4 специалисты компании Pajero Shop заметили, что владельцы довольно часто обращаются с проблемой отрыва заднего бампера при прохождении канав, оврагов и прочих неровностей, на которых бампер контактирует с дорогой.

В Pajero Shop решили исправить эту недоработку, причём более чем десятилетний опыт работы именно с моделью Pajero позволил подойти к вопросу серьёзно и кардинально. После внимательного изучения родного заднего бампера, было принято решение защитить его силовой конструкцией. Начали экспериментировать и получили фаркоп-защиту с креплением в штатные места, который не позволяет оторвать бампер. Первые экземпляры такого фаркопа изготавливались вручную, но это сильно сказывалось на внешнем виде. Сегодня все элементы защиты вырезаны лазером и выгнуты на гибочном станке в заводских условиях. Фаркоп изготовлен из трубы 60/60/4, что гарантирует его надежность. После сварки изделие цинкуется и красится Raptor’ом. Более детально с конструкцией и процессом изготовления фаркопа можно ознакомиться по ссылке.

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