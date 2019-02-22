Эксперты признали высокий уровень ликвидности модели УАЗ Пикап

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» подвело итоги ежегодного исследования сохранности остаточной стоимости автомобиля «Residual Value-2019». УАЗ Пикап среди моделей в своём классе занял третье место. Для анализа эксперты агентства «АВТОСТАТ» брали в расчёт цену на новый автомобиль в 2015 году и цену его перепродажи спустя три года. На основе этих данных были рассчитаны индексы остаточной стоимости и сформирован рейтинг моделей в рамках классов. УАЗ Пикап за три года сохраняет 70,54% от первоначальной цены. По этому показателю лучше оказались только одноклассники японских брендов, которые традиционно сильны в том, что касается ликвидности на вторичном рынке.

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен