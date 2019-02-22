Новые стандарты дилерской сети Subaru

ООО «Субару Мотор» начала кампанию по ребрендингу дилерской сети, согласно новой концепции планировки и дизайна. «Меньше шума – больше Subaru. Высокие технологии и высококачественное обслуживание» — эта идея заложена в концепцию новых шоурумов. Первым участником проекта стал Дилерский центр «Субару Центр Автозаводская» компании «У Сервис Санрайз». Шоурум площадью 758 кв.м. получил новое зонирование, а принцип расстановки автомобилей в виде линейных форм призван увеличить свободное пространство и подчеркнуть преимущества технологий Subaru.

Особое внимание уделялось цветам оформления помещения. В новой концепции основными цветами стали белый и синий, а поверхности из натурального дерева придают клиентской зоне особый уют. Также одним из новшеств стала возможность выбора формата общения клиента со специалистами дилерского центра – в общем пространстве шоурума или в более спокойной обстановке отдельных кабинетов. Освещение стало одним из главных акцентов новой концепции, здесь преобладают теплые тона и применяется принцип линейности расположения освещающих элементов. ООО «Субару Мотор» планирует осуществить, в текущем году, обновление семи дилерских центров, расположенных в разных регионах России. Завершение перехода всей дилерской сети на новые корпоративные стандарты компания планирует на 2025 год.

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