Audi не дождалась Автосалона в Женеве и представила кроссовер SQ5

Вслед за премьерой дизельного кроссовера SQ7, компания Audi выводит на рынок кроссовер SQ5.

Автомобиль оснастили турбодизельным V6 объемом 3 л и мощностью 347 л.с. и крутящим моментом в 700 Нм. Помогать ему в его нелегком деле призвана «мягкая» гибридная 48-вольтовая система и электропривод второго нагнетателя. Предполагается, что такое решение устранит проблему турбоямы в нижнем диапазоне оборотов двигателя (до 1650 об/мин), из-за слабого потока выхлопных газов. Питание электрической секции осуществляется от литий-ионной батареи, расположенной под полом багажника. Максимальная скорость столь мощного автомобиля привычно ограничена заводской электронной блокировкой отметкой 250 км/час, но разогнаться до «сотни» гибридный кроссовер способен всего за 5,1 с. В базовой комплектации SQ5 оснащается 8-ступенчатой автоматической трансмиссией с фирменным полным приводом quattro, способным передать до 70% тяги на передние колеса и до 85% — на задние. В обычных условиях межосевой «самоблок» делит тягу в соотношении 40:60.

В числе отличительных особенностей нового кроссовера с литерой «s» — 20-дюймовые колесные диски (либо за дополнительные деньги — 21-дюймовые), а также соответствующие шильдики и отражающее характер автомобиля оснащение салона. Покупателям в Европе турбодизельный Audi SQ5 будет доступен уже летом. О сроках начала продаж новинки в России и ценах на нее пока не сообщается.

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