Пять самых необычных внедорожников, которые можно (но не факт, что нужно) купить и легально ездить на них.

Желающие выделиться из толпы будут всегда — такова человеческая натура. Многим претит просто осознание того, что у соседа может быть такой же автомобиль. А значит, пока человечество ещё не лишили возможности управлять машинами без помощи искусственного интеллекта, будут конторы, готовые за хорошие деньги предоставить нечто особенное. Но писать очередной раз про Rolls-Royce Cullinan, Bentley Bentayga и прочие Urus’ы мы не собираемся: ими уже забиты парковки рублёвских универмагов. Сегодня речь пойдёт о плодах фантазии, которую здоровой не всегда получится назвать.

Один из самых банальных (в этой подборке) примеров — Mercedes G63 6 × 6. Дикий мутант, созданный для обезумевших от скуки арабских нефтяных магнатов. Почему для них? Потому что личный маленький нефтеперерабатывающий заводик не помешает, если хотя бы иногда заводить бензиновый V8 на этом чуде техники всё-таки для того, чтобы ездить, а не только показывать детям, страдающим от нерегулярного стула. Ну а если ездить, то лучше по барханам. Они (барханы), конечно, есть и под Астраханью, но в ОАЭ как-то более органично смотрятся. Клиренс, кстати, 46 см, и никаких табуреток для входа в комплекте нет. На всем известных сайтах объявлений таких монстров висит аж три. Есть лишние 60 миллионов? Даже если есть, сидите спокойно: вам всё равно не хватит на Maybach с откидным верхом «ландоле», который сделали на базе вышеуказанного вездехода.

Но есть куда более изощрённый способ заставить состоятельного человека расстаться с суммой, эквивалентной бюджету Руанды за 10 лет. Думаю, владелец американского бренда Rezvani вполне может выступать с лекциями на эту тему. Ребята, привозившие полгода назад Тони Роббинса, наверное, уже бронируют вместительный зрительный зал. С вас причитается за идею, коллеги!

Простите, отвлеклись. Так вот: компания Ферриса Резвани предлагает всем желающим приобрести Tank за 178 тысяч баксов, что называется, «без раскачки». При этом контора особо не распространяется о том, что под жутким кузовом из углепластика, вдохновлённым фильмом «Чужой», скрываются агрегаты от Jeep Wrangler, мосты от Dodge Ram, мотор Hemi V8 от SRT и прочие компоненты от «крайслеров» всех мастей. И что-то нам подсказывает, что господин Резвани не стал бы строить это транспортное средство, если бы не был уверен в спросе. Прибалты из Dartz сейчас напряглись: их концепция из стального вторсырья сделать кузов «Хаммера» на шасси старого Chevy Suburban, обшить интерьер кожей пениса дельфина и продавать за очень большие деньги, похоже, получила слишком талантливого последователя.

Тем, кто уже сейчас готов отказаться от пластиковых пакетов, дабы спасти планету от глобального потепления, есть смысл потерпеть с приобретением машины примерно полгода: тогда в США начнут продавать электрический внедорожник. Внешнее сходство одновременно с «Хаммером» и «Дефендером», как нам кажется, не случайно: судя по заявленным характеристикам, это действительно достойный вездеход. И спереди у него — ещё один, скажем так, доступ в багажник. Салон спроектирован таким образом, что какой-нибудь длинномер можно разместить посередине кузова, и часть его будет в салоне, а часть — в переднем свесе. При всём этом мощность электромоторов составит около 360 сил, клиренс регулируется в диапазоне от 25 до 50 см, электрика проложена так, что не боится водных процедур, а салон, как вы поняли, можно мыть из шланга. Его можно купить хотя бы ради того, чтобы зимой издеваться над владельцами Tesla Model X, застрявшими в сугробах.

Но если ездить и поражать окружающих хочется «уже вчера», всегда есть вторичный рынок. И там ещё встречаются живые экземпляры Isuzu V-Cross, настоящего рамного внедорожника с короткой базой и сумасшедшим дизайном. Проблемы: трудно найти леворульную версию, ещё труднее — «живую», до сих пор не затронутую всевозможными видами «улучшайзинга». Плюсы: это вполне приспособленный к ежедневной эксплуатации образец хорошего японского дизайна. Минусы: придётся поискать и не раз скататься на смотрины.

Чтобы окружающие сразу, без объявления войны, падали в обморок от избытка эмоций, есть кое-что от Nissan. Правда, придётся приобретать в США: до России, судя по нашим данным, пока ни один экземпляр не доехал. Знакомьтесь: самый нелепый полноприводный автомобиль в истории, Nissan Murano CrossCabriolet. Поклонники Range Rover Evoque, молчать! Японцы были первыми, и не сказать, что особо удачливыми. Вернее, человеческий разум вообще не способен понять логическую цепь, которая привела ЭТО на конвейер. Однако факт: кабриолет Murano производили серийно с 2010-го по 2014-й годы и до сих пор всё не распродали: найти экземпляр без пробега на онлайн-аукционах не составит труда. Если задаться целью, имея в кармане миллион-полтора, вполне реально заполучить такой аппарат в России. Практическая ценность равна нулю, зато есть гарантия, что страховая компания долго будет искать эту версию Murano в своих базах данных.

Текст Вадим Клепнёв