Праздничное меню. Интернет для джиперов

Сегодня мы ловим волну подарков, которые не стыдно преподнести своей полноприводной половинке хоть на 23 февраля, хоть на 8 Марта.

Придумать подарок на эти праздники становится всё сложнее, а виноваты в этом, разумеется, интернет и неустанный рост благосостояния россиян. Теперь все знают, что дезодорант и пресловутые носки — это уже не модно! Сетевая лавка дядюшки Ма в очередной раз порадовала нас светлыми идеями и полезными (а может и нет) девайсами.

Самый нужный Jeep

Очень полезная вещица, если ваша половина считает, что внедорожником может быть только Jeep, а пиво с откручивающейся крышкой — зло. Симпатичной открывашке за 160 рублей можно простить всё, что угодно, за перевод названия — «горячий гриль». И, кстати, её можно вручать участникам соревнований вместо скучных дипломов.

https://clck.ru/FE5A5

Общий язык

Очень символичный подарок на 14 февраля, но тут мы безбожно опоздали. Разве что на следующий год запастись. Тем не менее, трудно представить себе более романтический презент, который лучше, чем кольца и iPhone XS, скажет, шипя шумодавом, о любви, ну, или куда нужно было поворачивать, что порой намного полезнее. Рации маленькие, довольно хрупкие, заряжаются от бортовой сети за час, от солнечной батареи за день. Поддерживают устойчивую связь до километра в не самом густом лесу и до 500 метров в городе — проверено. А ещё могут похвастаться довольно мощным фонариком.

Стоят смешно — 2230 рублей, есть на складе в Москве.

https://clck.ru/FE5MV

Электрический хвост

Не верите? Но так написано в товарной накладной. А ещё «одноногий модуль», который должен быть приобретён вместе со следующим товаром в нашей подборке. На фото представлен модуль, который реагирует на движение ногой под бампером, активируя сервопривод багажной двери. В крайнем случае отпирает замок. Можно инсталлировать его в вашу «Ниву», поразив всех странными танцами у её задка. Но помните, бубен и страшная маска не прилагаются. Стоит «одноногий хвост» городского шамана недорого — 3500 рублей.

https://clck.ru/FE5DL

Пятая рука

Когда вы возвращаетесь с покупками из супермаркета, вам, бывает, и четыре руки мало. Ладно с маханием ногой под бампером мы проблему решили, но открыть дверь «Нивы» зубами под силу только шаолиньскому монаху. Тут пригодится вот этот девайс. Стоит он столько, что от семейного бюджета не скрыть, но и преимущества будут оценены сразу, особенно в мартовскую слякоть. Стоимость подобных сервоприводов отличается, но не радикально. «Всего» 25 тысяч рублей, а сколько счастья!

https://clck.ru/FE5Qf

Умный автомобиль и солнце

Хотите, чтобы ваша «Нива» стала ещё умнее, или вы и так уже для неё за маслом бегаете и ползарплаты отдаёте? Ладно, это вопрос безопасности, в конце концов. Безопасности и любви. Система мониторинга давления в шинах с питанием от солнечной батареи. На самом деле весьма удобная штука, особенно если вы пока ещё умнее своей машины и умеете играть давлением на бездорожье. Возможно, с тарированием системы могут возникнуть некоторые трудности, но в комплекте должна быть инструкция, вероятно, даже не на китайском. Стоит комплект всего 2700 рублей с доставкой.

https://clck.ru/FE5SV

Текст Игорь Губарь