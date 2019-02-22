Отличные ветровые стёкла для снегоходов

Владельцы снегоходов знают, что ветровые стёкла, это почти расходный материал. Те, кто любит экстремальную езду, прокладывают путь на снегоходе через лесные массивы, за сезон могут сменить их до трёх штук, в зависимости от везения.

Поэтому наиболее дальновидные покорители снежных просторов перед сезоном закупают пару-тройку стёкол в запас, чтобы обезопасить себя от встречи с особо упрямой веткой или камешком и не остаться без снегоходных поездок в разгар сезона. Но далеко не всех радует стоимость оригинальных стёкол. Платить 10-20 тысяч рублей, да ещё по нескольку раз за зиму готов не каждый. ООО «Полиуретан» предлагает возможность приобрести прочное ветровое стекло за значительно меньшую цену. Ветровые стёкла компании изготовлены из высококачественного пластика только проверенных производителей. В ассортименте более 150 моделей, и все они обладают двухсторонней ультрафиолетовой защитой. Помимо стандартного модельного ряда есть особо прочные ветровые стёкла, а также стёкла увеличенных размеров для дополнительной защиты водителя от встречного ветра, веток, снега и прочих помех.

Стёкла для снегоходов производятся компанией более 10 лет, продукция успела хорошо зарекомендовать себя в разнообразных природных условиях. Многие модели создавались с учётом пожеланий постоянных клиентов. Так появилось уникальное стекло для легендарного BRP Ski-doo Skandic с артикулом 50-44-52914: высокое, широкое и прочное. Толщина его 4 мм, что вдвое больше стандартной. Оно сконструировано таким образом, что защищает от встречного ветра не только лицо и руки водителя, но даже бёдра! ООО «Полиуретан» отслеживает рынок и действует оперативно, в ассортименте есть стёкла для новейших моделей техники. Так, например, через несколько месяцев после начала продаж утилитарных снегоходов российского и импортного производства Stels Мороз (50-44-479) и Polaris Titan (50-44-480Pc) компания «Полиуретан» выпустила ветровые стёкла и для них. Не обойдены вниманием конструкторов компании горные и спортивные снегоходы, такие, как Yamaha RX (50-44-4401Pc) или BRP ski-doo на платформе XM/XS (50-44-481Pc). Ветровые стёкла для них и ещё целого ряда спортивных моделей всегда в наличии. В последнее время увеличилось количество запросов на стёкла с увеличенным углом наклона. Производитель также прислушивается к пожеланиям клиентов и выпускает такие модели. И, наконец, скажем несколько слов о набирающих популярность квадроциклах. Среди популярных моделей стекла для BRP MAX400 (55-44-500) и Stels Gueprd (55-44-50813P).

Ветровые стёкла, производимые компанией «Полиуретан», отличаются выгодным соотношением цена-качества. Получая прочную защиту от ветра и веток, водитель может не беспокоиться, что покупка стекла серьёзно опустошит его карман. Посмотреть весь ассортимент стёкол и сделать заказ можно в интернет-магазине ООО «Полиуретан»

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