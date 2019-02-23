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Путешествия   23 февраля 2019   

На колёсах через три полюса

Более 5000 км по шестому континенту проехали участники экспедиции на полноприводных вездеходах. Маршрут пролегал через три полюса, три знаковые точки в Антарктике.

 

Семеро смелых на двух вездеходах «Емеля» стартовали 1 декабря 2018 года от российской антарктической станции «Новолазаревская» на восточном берегу белого континента. В составе экипажей были шестеро мужчин и одна отважная женщина. Идея экспедиции принадлежит телеведущему Валдису Пельшу, который задумал не только пройти уникальным путём, но и снять об этом приключении документальный фильм. Идею поддержало Русское географическое общество, а экспедицию приурочили к 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями Беллинсгаузеном и Лазаревым.

 

 

Вглубь континента

По мере удаления от «Новолазаревской» начался набор высоты. А высота здесь из-за близости к полюсу воспринимается совсем по-другому: три тысячи метров над уровнем моря ощущаются как пять тысяч на привычных широтах.

На крутых подъёмах каждый прицеп тянули оба «Емели» одновременно. Довольно скоро вездеходы въехали в зону трещин. Тут главная опасность состояла в том, что в белой мгле их очень плохо видно.

Перед вылетом в Антарктиду вездеходы «Емеля» под руководством их создателя Василия Елагина прошли серьёзную подготовку и модернизацию. При этом учитывалась местная специфика: высоты до 4600 метров, сильные ветра с мелким, всепроникающим снегом, очень жёсткие заструги, так называемые снежные болота. Такое болото бывает заполнено настолько мелкой снежной пылью, что в ней тонут даже широкие «Емелины» колеса.

 

 

На две машины приходилось три водителя, и они сменяли друг друга каждые 2–3 часа. Быть водителем «Емели» в антарктических условиях — тяжкий труд. Начнём с того, что на вездеходе нет усилителя руля, и его вождение требует немалых физических усилий. Всё время через лобовое стекло видно лишь бескрайнее снежное поле без каких-либо ориентиров. Контраст отсутствует, едешь как в молоке и можно не заметить вовремя трещину или снежный заструг — это такой надув из снега, высота которого может достигать полутора метров.

 

Полюс недоступности доступен

На 18-й день экспедиция добралась до Полюса недоступности. Полюсом относительной недоступности называется точка, которую труднее всего достичь из-за её удалённости от удобных транспортных путей. За всю историю освоения Антарктиды тут побывало не более 75 человек, в 55 раз меньше, чем на вершине Эвереста.

 

 

Впервые южного Полюса недоступности достигла советская антарктическая экспедиция в 1958 году и поставила здесь домик научно-исследовательской станции, водрузив сверху на высоком постаменте бюст Ленина. Лицом вождь мирового пролетариата был повернут в сторону Москвы. Из-за суровых условий через 12 дней люди покинули станцию. Спустя семь лет сюда добрались американцы и ради шутки развернули Ленина в сторону Вашингтона и тоже покинули станцию. В 1967 году Ильича снова повернули на Москву, после чего ноги человека здесь было ещё сорок лет. За это время постройки занесло снегом и на поверхности остались только бюст и верхушка антенны. Эту картину и увидели участники экспедиции. Попытка откопать вход в домик не увенчалась успехом.

 

 

Южный полюс

От Полюса недоступности отправились к следующему полюсу — главному, Южному. Но до него ещё нужно было преодолеть расстояние в 880 км. По пути приходилось постоянно подтягивать цепь заднего моста: большие нагрузки приводили к её растяжению. Колеса то приспускали, то подкачивали из-за того, что постоянно изменялось давление. На сложных участках моторы перегревались, и для лучшего их охлаждения включали все печки на полную мощность. На ночь двигатели глушили для экономии топлива, в салоне становилось весьма прохладно, спасали тёплые спальники. А поутру моторы заводились не очень охотно.

От Южного полюса на 150 км в северо-восточном направлении простирается Сектор чистого воздуха, в который нельзя заезжать с двигателем внутреннего сгорания. За соблюдением условия очень строго следят американцы. Из-за этого участникам экспедиции пришлось сделать крюк в 50 км. «Правильный» заезд к Южному полюсу отмечен специальными флажками. На самом Южном полюсе расположена постоянно действующая американская станция «Амундсен-Скотт». Фактически полюса тут два: церемониальный и географический, который все время смещается.

 

 

Отметившись на главном полюсе, «Емели» отправились к следующей знаковой точке маршрута, Полюсу холода. К тому же нужно было спешить: приближался Новый год и экспедиция выбивалась из графика.

 

Самое холодное место на Земле

Новый год уже встречали на станции «Восток», в тёплой компании полярников. На «Востоке» постоянно проживает 25 человек. Это самое холодное место на Земле, где температура антарктической зимой достигает -80 градусов. Здесь была отмечена самая низкая температура в -89,2 градуса, и это и есть южный Полюс холода.

 

 

От Полюса холода караван отправился сначала в сторону станции «Комсомольская», затем, не доходя до неё 50 километров, свернул и пошёл по проторённой трассе к станции «Прогресс».

 

 

Когда оставалось всего 50 км до финиша, от перегрузок рассыпался подшипник на среднем мосту красной машины. Посовещавшись, механики решили не ремонтировать её в полевых условиях, и вездеход дотянул на одном переднем приводе до конца маршрута. Уже на подходе к самой станции «Емели» не смогли самостоятельно преодолеть крутой подъем, и на помощь им пришёл местный тягач.

 

Так закончилась эта трансантарктическая экспедиция, проходившая в полностью автономном режиме. Все необходимое участники везли на пяти прицепах и двух волокушах. Из взятых с собой 4000 литров дизельного топлива к финишу осталось триста. За 38 дней было пройдено 5519 км и отснято 60 часов киноматериала. Ждём теперь документальный фильм об этом путешествии.

 

Текст Владимир Головин


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