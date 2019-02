Infiniti QX60 удостоен награды U.S.News & World Report

Премиальный кроссовер INFINITI QX60 назван лучшим внедорожником с тремя рядами сидений в номинации Best Cars for the Money («Лучшие автомобили за свои деньги») издательства U.S. News & World Report. Оценки в категории «Качество» начисляются согласно регулярно обновляемому рейтингу новых автомобилей, подготовленного экспертами U.S. News. «Ценность», в свою очередь, высчитывается на основе прогнозируемых пятилетних расходов на содержание машины, составленных специалистами Vincentric, LLC, и актуальной информации о средней стоимости автомобиля, подготовленной экспертами TrueCar.

Стандартным оснащением всех QX60 стала система Rear Door Alert. Представленная на моделях 2018 года она напоминает водителю и пассажирам о вещах и предметах забытых на задних сиденьях. Кроссовер оборудован такими системами активной безопасности и ассистентами вождения как: камера кругового обзора Around View Monitor с функцией отслеживания движущихся предметов, система предупреждения столкновения при движении задним ходом Backup Collision Intervention, датчик слепых зон Blind Spot Intervention, активный круиз-контроль, работающий во всем скоростном диапазоне. Также на INFINITI QX60 предлагаются система предотвращения фронтального столкновения Predictive Forward Collision Warning и функция принудительного торможения Forward Emergency Braking, распознающая выбежавших на проезжую часть пешеходов.

