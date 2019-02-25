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Новости   25 февраля 2019   

Infiniti QX60 удостоен награды U.S.News & World Report

Премиальный кроссовер INFINITI QX60 назван лучшим внедорожником с тремя рядами сидений в номинации Best Cars for the Money («Лучшие автомобили за свои деньги») издательства U.S. News & World Report. Оценки в категории «Качество» начисляются согласно регулярно обновляемому рейтингу новых автомобилей, подготовленного экспертами U.S. News. «Ценность», в свою очередь, высчитывается на основе прогнозируемых пятилетних расходов на содержание машины, составленных специалистами Vincentric, LLC, и актуальной информации о средней стоимости автомобиля, подготовленной экспертами TrueCar.

Стандартным оснащением всех QX60 стала система Rear Door Alert. Представленная на моделях 2018 года она напоминает водителю и пассажирам о вещах и предметах забытых на задних сиденьях. Кроссовер оборудован такими  системами  активной  безопасности  и  ассистентами  вождения как: камера  кругового  обзора  Around  View  Monitor  с  функцией  отслеживания движущихся предметов, система предупреждения столкновения  при движении задним ходом  Backup  Collision  Intervention, датчик слепых зон  Blind Spot Intervention, активный круиз-контроль, работающий во всем скоростном диапазоне. Также  на INFINITI QX60 предлагаются  система  предотвращения  фронтального  столкновения  Predictive  Forward  Collision  Warning  и функция принудительного торможения  Forward  Emergency  Braking, распознающая выбежавших на проезжую часть пешеходов.  

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