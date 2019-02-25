Компания Volvo обновила флагманский кроссовер XC90

Основное изменение в флагмане марки состоит в том,что автомобиль получил систему рекуперации кинетической энергии при торможении. Нововведение позволит получить 15-процентную экономию с равным же экологическим эффектом. При этом тем, кто не стремится шагать в ногу с новомодными течениями, по-прежнему будут доступна обычная гибридная версия T8 Twin Engine.

Снаружи изменения автомобиля минимальны. Однако же из немногих изменений – совершенно иной решетки радиатора и новых эффектных вариантов дизайна легкосплавных колесных дисков в сочетании с новыми же вариантами окраски кузова премиального SUV — хватило, чтобы XC90, приобретя новое «лицо», в некоторой мере преобразился и стал выглядеть свежее. Еще одно существенное изменение, наводящее на мысль о золотой середине – версия салона с шестью креслами в дополнение к уже имеющимся в линейке 5- и 7-местным вариантам. Кроме этого, предложена более широкая гамма материалов отделки салона. При этом и люксовая 4-местная версия Excеllence по-прежнему остается в линейке. Появление обновленного Volvo XC90 на европейском рынке ожидается уже в мае, а о сроках начала продаж в России и ценах на этот кроссовер информации пока нет. Прайс-лист на текущую модель начинается почти с 4 млн рублей.

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