Skoda рассекретила компактный кросовер Kamiq

Skoda Kamiq станет самым маленьким кроссовером марки после Karoq и Kodiaq. Автомобиль вытянулся в длину на 4,24 м с колесной базой в 2,65 м (то есть оказался ненамного меньше VW Tiguan и крупнее соплатформенного VW T-Roc) и обещает изрядное количество внутреннего пространства. Например, по официальным данным, объем багажника новинки варьируется в диапазоне от 400 до 1 395 л, а задним пассажирам досталось сразу 77 см свободного пространства.

Моторную гамму для Kamiq составили из уже известных силовых агрегатов. Базовым стал трехцилиндровый турбомотор объемом 1,0 л с отдачей в 115 л.с., а компанию ему составляет 1,5-литровый агрегат мощностью 150 л.с. и дизельный четырехцилиндровый дизель объемом 1,6 л с отдачей в те же 115 л.с. Базовой коробкой передач станет механическая, а робот DSG в Skoda предлагают устанавливать за доплату. При этом системы полного привода новинке не видать ни при каких условиях.

Экстерьер кроссовера получил оригинальную головную оптику, у которой блок ходовых огней (они же поворотники) располагается над основной фарой, бумерангоподобные задние огни и достаточно экстравагантно оформленный передний бампер. Максимальный доступный размер колесных дисков у Kamiq – 18 дюймов. Как и у старших братьев, вместо логотипа на крышке багажника красуется слово Skoda. Изображения интерьера кроссовера Skoda уже публиковала, но нелишне будет напомнить, что архитектура салона для него позаимствована у хэтчбека Scala. Кроссовер может быть оснащен цифровой приборной панелью диагональю 10,25 дюймов и одним из трех вариантов мультимедийной системы с экранами размером 6,5, 8 или 9,2 дюйма. Обещаны новинке широчайший спектр водительских ассистентов, обширный список опций и – по традиции — множество решений из арсенала Simply Clever.

Дату начала продаж Skoda не называет, но понятно, что на рынке кроссовер появится уже в ближайшее время. А вот доберется ли Kamiq до российских покупателей, пока остается загадкой.

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