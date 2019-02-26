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Новости   26 февраля 2019   

Компания Cupra представила концептуальный кроссовер Formentor

Компания Cupra, которая раньше была спортивным отделением Seat, продемонстрировала концептуальный кроссовер Formentor, который представляет собой сочетание достоинств просторного кроссовера и динамичного спорткара. Гибрид получил агрессивный передний бампер, развитый спойлер и задний диффузор с «четырехствольной» выхлопной системой, а также оригинальную светодиодную оптику, которая, впрочем, напоминает аналогичные компоненты серийных «Сеатов». Спортивная тема в интерьере «Форментора» развивается при помощи срезанного снизу рулевого колеса, кресел с интегрированными подголовниками и развитой боковой поддержкой, активного применения карбона и отсутствия привычного рычага коробки передач – переключения между режимами работы робота DSG осуществляются кнопками.

Гибридным Cupra Formentor стал и с точки зрения силовой установки. Состоит она из турбированного бензинового мотора и электродвигателя, о которых известна пока лишь совокупная отдача – 245 л.с. Кроме того, в Cupra сообщили, что на электротяге концепт сможет проехать до 50 км. Учитывая степень проработки экстерьера и интерьера, вполне возможно, что Cupra Formentor станет серийной моделью уже в ближайшие годы. Пока же испанцы утверждают, что Formentor призван лишь демонстрировать возможное будущее спортивного бренда. Первый публичный показ кроссовера состоится на Женевском автосалоне.

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