Новые зимние шины Pirelli вдохновили Roger Dubuis на создание «шипованных» часов

Коллаборация Pirelli и Roger Dubuis, началась в 2017 году. Обе компании объединяют общий взгляд и подход в области исследований и новых разработок. Вдохновением для новой модели наручных часов швейцарского бренда стали шипованные шины Pirelli ICE ZERO 2, созданные для скандинавских стран и вождения в экстремальных зимних условиях.

Часы Excalibur Pirelli ICE ZERO 2 являются неотъемлемой частью культовой коллекции, разработанной Roger Dubuis и Pirelli Design, с её узнаваемым спортивным стилем и фирменным калибром-скелетоном. Новая модель выполнена в виде двойного скелетона, калибра RD105SQ, и оснащена «парящим турбийоном» – одним из самых сложных механизмов в мире высокого часового искусства. Excalibur Pirelli ICE ZERO 2 будут выпущены всего в 8 экземплярах. Особого внимания заслуживают оригинальные дизайнерские решения мастеров Roger Dubuis – декорирование ремешка «шипованным» рисунком протектора новых зимних шин Pirelli.

Шипы, изготовленные из стали в новых часах и алюминия в шинах Pirelli, являются отличительной чертой обоих продуктов. Схема размещения шипов на протекторе шины ICE ZERO 2 вдохновила создателей на дизайн рисунка на ремешке новой версии Excalibur. Благодаря шипам, количество которых увеличено со 130 (первое поколение) до 190, новая шина ICE ZERO 2, созданная для езды в суровых климатических условиях скандинавских стран, способна обеспечить максимальную безопасность и комфорт от вождения на обледенелых зимних дорогах, обычно не оставляющих шансов для уверенного сцепления. Как и на всех часах Pirelli ограниченной серии, ремешок Excalibur Pirelli ICE ZERO 2 по традиции инкрустирован фрагментами шин Pirelli, стоявших на болидах победителей знаковых гонок, где итальянская компания является единственным поставщиком шин.

